رسالت روابط عمومی ارتباط مستمر با رسانه و اقناع افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی روابط عمومی استان با حضور استاندار قزوین عصر سه شنبه در استانداری تشکیل جلسه داد.

نصرت الله علیرضایی در این جلسه ضمن گرامیداشت ۱۹ دی ماه سالروز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت روابط عمومی ها اظهار داشت: در استان قزوین ۱۳۵ روابط عمومی فعال است که ۸۰ درصد مدیریت آنها با آقایان و ۲۰ درصد با بانوان است.

وی بیان کرد: همچنین ۴۰ درصد مدیران روابط عمومی استان کمتر از ۵ سال سابقه دارند و ۶۰ درصد بالای ۵ سال و بیش از ۶۵ درصد افراد در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند.

علیرضایی تصریح کرد: همچنین ۶۰ درصد روابط عمومی ها با یک نفر اداره می شود و ۲۰ درصد با دو نفر و ۲۰ درصد نیز بیش از دو نفر نیرو دارد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین یادآورشد: تحصیلات ۶۰ درصد مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی در رشته علوم انسانی و مابقی در رشته فنی و مهندسی و ریاضی است.

علیرضایی یادآورشد: سه درصد مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان دارای مدرک دیپلم و ۵۲ درصد لیسانس، ۴۲ درصد فوق لیسانس و سه درصد دکترا دارند.

وی بیان کرد: فعالیت در روابط عمومی ها بسیار سخت و طاقت فرسا و حساس است و باید بتوانند در کنار وظایف ذاتی به افکار عمومی پاسخ دهند.

علیرضایی تصریح کرد: در گذشته هیچ دغدغه ای برای پاسخگویی به مردم و افکار عمومی وجود نداشت اما امروز مهمترین دغدغه توجه به حقوق شهروندی، مردم سالاری و اقناع افکار عمومی است.

وی بیان کرد: در شرایطی که دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح شده اگر نتوانیم به مردم پاسخگو باشیم از عملکرد موفقی برخوردار نخواهیم شد و سایر برنامه ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین یادآورشد: در عصر کنونی همه دولت ها مشروعیت و محبوبیت خود را در پاسخگویی مناسب جستجو می کنند و جلب افکار عمومی با روش های اقناعی اهمیت دوچندان دارد.

وی اظهارداشت: روابط عمومی باید به طور مستمر فضا را رصد کرده و با رسانه ها ارتباط مناسب داشته باشد و در کنار عملکرد خود نسبت به شناسایی نقاط ضعف دستگاه نیز اقدام کند.

در این جلسه مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی، نهادها، بانکها و سازمانها دیدگاههای خود را با استاندار در میان گذاشتند.