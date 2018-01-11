به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه روستای قاسمآباد منطقه بسطام شاهرود میزبان خیل عاشقانی بود که در آئین تشییع پیکر پاک حجتالله خانلرخانی، شهیدی که ۳۵ سال پیش در عملیات رمضان به شهادت رسید و پیکر پاکش در دو ماه گذشته شناسایی و به آغوش خانواده بازگشت تا ازاینپس در کنگره سه هزار شهید استان سمنان در مقابل نام این شهید بزرگوار کلمه مفقودالاثر را پاککرده و بجای آن بنویسد محل دفن روستای قاسمآباد شاهرود.
امروز روستای قاسمآباد و شهرستان شاهرود شاهد حماسهای حضور مردمی بود که با عشق به شهادت غریبه نیستند و اهدای یک هزار و ۱۴۰ شهید بزرگوار دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مدافعان حرم و نیروی انتظامی مرزبان ایران اسلامی سند این عشق است.
شاهرود مهد شهادتطلبی است
از سه هزار شهید دفاع مقدس استان سمنان، بالغ بر یک هزار شهید متعلق به شاهرود است که از این جمع بخش زیادی به بخش بسطام تعلق دارد که این امر نشاندهنده میزان ارادتمندی مردم این بخش به انقلاب اسلامی و آرمانهای آن است.
امروز اما پیکر شهید خانلرخانی در حالی به میزبانی گلزار شهدای دفاع مقدس روستای قاسمآباد به خاک سپرده میشود که ایران اسلامی یکبار دیگر شاهد خاتمه یافتن انتظاری چندین ساله از سوی مادری بود که چشمبهراه جنازه فرزند هرروز را به شب تحویل میداد.
نکته قابلتأمل اما دراینبین، حضور چشمگیر جوانان شاهرودی در مراسم تشییع پیکر این شهید بود جوانانی که حتی سنشان بهاندازه دفاع مقدس نیز قد نمیدهد اما امروز عاشقانه زیر تابوت فردی را گرفتند که ۳۵ سال پیش در عملیات رمضان شهید شده بود و امروز به خانه ابدیاش بازگشت جوانانی که نشان دادند در کنار هر نوع عقیده و مسلک و ظاهری، عشق به شهادت، دفاع از مرزوبوم، معامله عاشقانه باخدا، دفاع از انقلاب اسلامی و دین مبین اسلام را میفهمند و در پس همه لایههای زندگی ماشینی امروز و در پس تمام ورقهای دفتر زندگی مدرن، هنوز میدانند مفاهیم معنوی چیست.
حضور جوانان مایه مباهات است
حجتالاسلام جواد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شهادت عشق و مرز ندارد، گفت: درحالیکه بخشی از جامعه در این اندیشه است که امروز جوانان ما از مفاهیم معنوی دور شدهاند، در چنین مراسمی است که به همگان ثابت میشوند، فرزندان نسل سوم و چهارم انقلاب در بزنگاهها، روی دیگر شخصیتشان را نشان خواهند داد و امروز در آئین تشییع پیکر این شهید بزرگوار مشاهده کردیم که تماموقت جوانان درصحنه حضور داشتند.
محمدجواد رحیمیان از رزمندگان سالهای دور دفاع مقدس نیز معتقد است: حضور جوانان به ما میآموزد که آرمانهای انقلاب اسلامی در تمام نسلها رسوخ کرده و نباید نگران باشیم چراکه این نسل جوان برخلاف نظر برخی، پایکار هستند و میتوان به آنها اعتماد کرد.
وی میافزاید: شهید خانلرخانیها تا زمانی که بند پوتینهایشان را چفت کردند بیش از دو دهه از عمرشان نگذشته بود اما همگان شاهد بودند که چه حماسهآفرینیهایی را خلق کردند و امروز جوانان ما از همین جنس هستند و فقط ظواهر زندگی و تأثیر فناوری بر آنها است که باعث شده شاهد فرم دیگری از زندگیهایشان باشیم.
وی همچنین درباره ترویج فرهنگ شهادت نیز میافزاید: باید به دنبال تولید محتوا در فضاهای مجازی باشیم ما ابتدا باید شهدایمان را به جوانان بشناسانیم و پراکنده شدن عطر شهادت را تنها برای چنین مراسمی محصور نکنیم. ما مدیون خون شهدا هستیم و این را باید در عمل نیز نشان دهیم از سوی دیگر مسئولان ما باید راه شهدا را در پیش بگیرند آنها خون دادند تا امروز ما ایران اسلامی را آباد سازیم و نه اینکه حتی در مبارزه با فساد ناتوان نشان دهیم.
باید به جوانان میدان داد
یک کارشناس مسائل دینی که در آئین تشییع پیکر پاک شهید خانلرخانی حضور یافته نیز به خبرنگار مهر، میگوید: اگر ما پیچیدن عطر شهادت را تنها مختص به برگزاری چند آئین گرامیداشت و یا حضور در تشییع شهدای مدافع حرم و تفحص شده انقلاب اسلامی بدانیم موفق نخواهیم بود ما باید به سویی حرکت کنیم که هرروزمان روز تجدید میثاق با شهدا باشد.
حجتالاسلام ذی نوزی میافزاید: ما ابتدا باید از خودمان بپرسیم که درباره ترویج فرهنگ شهادت چه کردهایم؟ آیا در تولید محتواهای فاخر فرهنگی موفق بودهایم و یا تولیداتمان منحصر به چند کتاب از معرفی شهدا باقیمانده است؟ ما باید بدانیم که امروز کانالهای تلگرامی مربوط به شهدایمان چه تعداد عضو جوان دارند و اگر ندارند باید چه کنیم که این تعداد افزوده شوند.
وی میگوید: یکی از راههای مهم در این حوزه این است که ما ابتدا بدانیم مخاطب جوان از ما چه میخواهد یکی از اشکالات ما در تولیدات محتوای دفاع مقدس این است که مدیران مجتمعهای روایتگری، دفاع مقدس، اسناد انقلاب اسلامی و ... همه سن و سال دارانی هستند که در آن روزگار بودهاند و صلاح را در تولید محتواهایی میدانند که خودشان در ذهن دارند اما شاید اگر یک جوان را در رأس چنین مجموعههایی بهکارگیریم، در شناخت اینکه مخاطب جوان چه میخواهد، موفقتر عمل کنیم.
این کارشناس مسائل فرهنگی در پاسخ به اینکه پس چرا تاکنون موفق به این کار نشدهایم، میگوید: برای اینکه به جوانانمان اعتماد نمیکنیم ما فکر میکنیم روایتگری را باید فردی کند که در آن روزها حضورداشته و احتمالاً سن و سال و یا مقامی نیز داشته است درحالیکه خیر؛ اینگونه نیست باید جوانی را وارد مجموعه کرد دادههایی را در اختیارش قرارداد و از او خواست تا مناسب با نیازسنجی همنسلانش محتوا تولید کند. ما هر راهی را رفتهایم و بعضاً نتیجه گرفتهایم و یا نگرفتهایم، چرا امروز این راه را نمیرویم هرچند این را نیز باید بگویم که در حوزه دفاع مقدس بسیار خوب عمل کردهایم اما منظور من این است که باید بیشتر و بهتر عمل کنیم.
مردم شاهرود بافرهنگ شهادت بیگانه نیستند
یکی از رزمندگان سالهای دفاع مقدس نیز درباره برگزاری آئین تشییع پیکر شهید خانلرخانی، به خبرنگار مهر، میگوید: مردم شاهرود بافرهنگ شهادت بیگانه نیستند زمانی که این شهرستان ۲۵هزار نفر جمعیت داشت یک هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد و اگر این نسبت را امروز در شهر تهران محاسبه کنیم شاهد هستیم که چه کسری از جامعه را شامل میشود و این بههیچوجه نکتهای کوچک نیست مردم شاهرود بارها و بارها با خانلرخانی تا، بسطامیها، محمدیها، میرباقریها، ابراهیمیها، غنیمت پورها، شیخ کبیرها و دهها شهید دیگر وداع کردهاند پس این کار را بهخوبی بلدند.
حسین شاهحسینی میگوید: من اهل روستایی هستم که میغان یا شهید ستان ایران نام دارد و زمانی که تعداد مردان بالغ آنیک هزار و ۵۰۰ نفر بودند ۱۱۰ شهید را تقدیم انقلاب کرد این را کسی درک میکند که چنین درصدی از شهادتطلبی را در جامعه آماری یک شهر بزرگ محاسبه کند همچنین این روستا دو خانواده سه شهید و سه خانواده دو شهید دارد در این روستا مادری وجود دارد که ۹عزیزش را ازجمله شوهر، فرزند، برادران و ... را فدای انقلاب کرده پس بادل و جان و خون و گوشت و پوست شهادتطلبی را معنی میکند.
وی با انتقاد از برخی نامهربانیها بافرهنگ شهادت، بیان میکند: امروز در همین روستا میغان اگر از جوانان بپرسی نام ۱۰ شهید را ببر نمیتوانند و این نشان میدهد که ما با شهدا مهربان نبودهایم و باید در راستای شناساندن آنها به نسل جوان بهتر کارکنیم از سوی دیگر باید هوادار خانواده معزز شهدا باشیم که در مشکلات اقتصادی نباشند.
این رزمنده دوران دفاع مقدس میگوید: برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدا اما برای ما معنای دیگری دارد یکبار دیگر خاطراتی را برایمان زنده میکند که به چشم دیدهایم من این شهید را نمیشناختم چراکه در سال ۶۶ به جبهه رفتم اما در همان زمان چیزهایی دیدم که امروز در مخیله جوانان نیز نمیگنجد ما مردان بزرگی را داشتیم که از ایران و اسلام دفاع کردند و امروز وقتی عطرشان در کوچه و خیابان میپیچد تمام آن روزها جلوی چشمانمان میآید.
خانلرخانی در قاسمآباد به خاک سپرده شد
رئیس بنیاد شهید شاهرود نیز در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حجتالله خانلرخانی در عملیات رمضان به شهادت رسید، گفت: این شهید بزرگوار در تیرماه۶۱ از ناحیه گلو مورد اصابت تیر قرار میگیرد که در عزیمت به آمبولانس مورد اصابت موشک تانک بعثی قرار میگیرد و دچار سوختگی میشود و به دلیل جراحات وارده جان به جانآفرین تسلیم میکند.
محمدحسن افراسیابی بیان کرد: این شهید در تفحص حوزه پاسگاه زید یافت شده و پس از شناسایی مقدمات انتقال او به شاهرود صورت گرفت تا روز گذشته پیکر مطهر این شهید پس از ۳۵ سال به شاهرود بازگشت و در مقابل دانشکده فنی و حرفه ای مورد استقبال همشهریان قرار گرفت همچنین مراسم تشییع این شهید امروز از مقابل کانون بسیج صورت گرفت و درنهایت پیکر مطهر وی به روستای قاسمآباد که محل ولادت او بود منتقل شد.
وی افزود: از مردم قدر شناس شاهرود که با حضور پرشور خود، مادر این شهید بزرگوار را تنها نگذاشتند تقدیر میکنم، این شهرستان دارای بالغ بر یک هزار شهید است و بسیاری نامها بر تارک آسمان آن میدرخشد، برای مثال نخستین شهید دفاع مقدس از این شهرستان است و شهید ستان ایران لقب یکی از روستاهای این شهرستان محسوب میشود، شاهرود همچنین سرداران شهید غنیمت پور، شهید شاخص ورزش کشور، شهید بسطامی، شهید اخوی عرب، شهید عرب نجفی و دهها شهید دیگر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
پیکر پاک شهید خانلرخانی اما در میان حزن و اندوه و حسرت مردم شاهرود لحظاتی پیش در گلزار شهدای قاسمآباد به خاک سپرده شد.
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