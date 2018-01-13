به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یک نقال شاهنامه با بیان این مطلب افزود: «قصه‌گویی و روایت‌گری بر پایه‌ سخن‌وری بنا می‌شود، در همین راستا برای اشاعه فرهنگ و بیان آن به دیگر مخاطبان لازم است تا از زبان‌های خارجی استفاده کنیم.

سارا عباسپور ادامه داد: ‌از آنجا که جشنواره‌ قصه‌گویی به جشنواره‌ای بین‌المللی تبدیل شده، خوب است برای ارتباط با مخاطبان بیش‌تر از نقالان یا قصه‌گویان مسلط به زبان‌های خارجی دعوت به همکاری یا شرکت در مسابقه کرد.

او ضمن استقبال از موضوع «شاهنامه» که در بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: همان‌طور که می‌دانیم نقل شاهنامه در همان ابتدا با گوسان‌ها شروع شده است. قصه‌گویانی که سینه به سینه داستان‌هایی را نقل کردند تا بالاخره فردوسی با گردآوری آن‌ها شاهنامه را خلق کرد. توجه دوباره به روایت‌گری شفاهی شاهنامه در واقع بازگرداندن آن به منابع اصلی است که اتفاق بسیار خوبی است.

این نقال آزاد ادامه داد: پیش‌تر که رسانه‌های ارتباطی کم‌تر و مطالعه، فراگیر نبود قصه‌گویان وظیفه‌ی اشاعه‌ی ادبیات و فرهنگ را بر عهده داشتند. بسیاری از افراد کم سواد هم اسطوره‌ها و قهرمانان را می‌شناختند. با تولد رادیو و تلویزیون و بعد اینترنت تصور شد که آن‌ها می‌توانند نقش نقالان را بر عهده بگیرند، اما این‌طور نشد و در واقع امروزه نیاز بازگشت به عقب و استفاده از ابزارهای سنتی احساس می‌شود، به همین دلیل قدم کانون پرورش فکری در اهمیت بخشیدن دوباره به شاهنامه، باعث خوشحالی است.

عباسپور که آموزش نقالی به کودکان را نیز در پرونده‌ی حرفه‌ای خود دارد، تاکید کرد: ضروری است که شاهنامه در دوره‌های دیگر این جشنواره هم مورد توجه قرار بگیرد تا نقش پررنگ خود را عملی کند. با این حال نیاز است تا دیگر نهادها مثل آموزش و پرورش و یا وزارت فرهنگ و ارشاد هم به کمک کانون پرورش فکری بیایند تا این فرهنگ‌سازی پرتوان‌تر صورت بگیرد.

این نقال در پایان سخنانش از مدیران جشنواره‌ی قصه‌گویی کانون درخواست کرد تا به بخش «نقالی» در جریان برگزاری این رویداد توجه بیش‌تری شود.

در جریان برگزاری این دوره از جشنواره قصه‌گویان سراسر کشور با موضوع «شاهنامه» آثار زیادی را به دبیرخانه ارسال کردند.

در عین حال قرار است در روزهای برگزاری این رویداد «نقل رستم»، «زال و سیمرغ»، «آرش کمانگیر و مرد عنکبوتی» و برخی داستان‌های دیگر روایت شوند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون از ۲ تا ۵ بهمن ۱۳۹۶ در تهران برگزار می‌شود.