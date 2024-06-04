جایزه خودرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر امروز (سه شنبه، پانزدهم خردادماه)، گفت: امسال مشترکانی که رعایت کنند، علاوه بر قبض رایگان از جوایز متعدد دیگری به قید قرعه برخوردار خواهند شد. مثل اختصاص ۳۰۰ خودروی دنا و تارا برای مشترکانی که صرفه‌جویی کنند و علاوه بر اینها لوازم‌خانگی برقی کم‌مصرف و لوازم دیجیتال نیز جزو این جوایز است.

وی به همکاری خوب مردم با صنعت برق در ۲ سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد مشترکان از پاداش برخوردار شدند و یک‌سوم نیز از قبض برق رایگان برخوردار شدند. امسال با در نظر گرفتن جوایز علاوه بر پاداش‌های سال گذشته انتظار مشارکت بیشتر مردم در برنامه‌های مدیریت مصرف را داریم.

ساعت کار اداری تغییر می‌کند

رجبی مشهدی گفت: امسال نیز بر اساس مصوبه هیأت وزیران ساعت کاری از نیمه خرداد تا نیمه شهریور از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود و این تغییر ساعت سبب خواهد شد تا به میزان یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم؛ زیرا ساعت ۱۳ اوج مصرف بار شبکه است، بنابراین تعطیل‌شدن بخش اداری و خاموش‌کردن وسایل سرمایشی بسیار کمک خواهد کرد.

مدیرعامل توانیر میزان ناترازی برق در سال‌های گذشته را بین ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات دانست و ادامه داد: امسال با اقدام‌های انجام شده این رقم به ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است.

وی به‌اضافه شدن ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اشاره کرد که سبب کاهش ناترازی منجر شده و روند رشد مصرف، بسیار شتابان است و بر این اساس بهینه‌سازی مصرف ضروری است.

وی ادامه داد: روز گذشته میزان مصرف ۶۸ هزار مگاوات با رشد ۱۰ درصدی بود که رشد بالایی است و انتظار می‌رود با مشارکت مردم برق پایدار تأمین می‌شود.