به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره و کادر فنی و سرپرستی باشگاه پرسپولیس بعدازظهر امروز شنبه در سالن کنفرانس این باشگاه و در حضور خبرنگاران رسانه های گروهی آغاز شد. این نشست در فضایی کوچک برگزار شد و به واسطه حضور همه اعضای کادر فنی و هیات مدیره جا برای نشستن افراد هم نبود.

در شروع این نشست خبری پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه به واسطه فاصله خوبی که در صدر جدول با تیم دوم دارد به هواداران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند به موفقیت هایش ادامه دهد.

حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس در ابتدای این نشست گفت: اینکه اعضای هیات مدیره هم در این نشست حضور دارند نشان دهنده صمیمیت و رابطه نزدیک مسئولان باشگاه است و امیدوارم که با این همدلی بتوانیم به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.

پیروانی: مشکلات باشگاه ناخواسته ایجاد شده است

افشین پیروانی در این نشست گفت: بر این باورم که خبرنگاران باید جایگاه بهتری داشته باشند و اعتقاد دارم که هیچ وقت این قشر به حقش نرسیده است. امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم به موفقیت های پرسپولیس کمک کنیم. از هیات مدیره و سرپرست باشگاه هم تشکر می کنم که برای موفقیت تیم تلاش می کنند. آقای گرشاسبی هم در حال تلاش برای رفع مشکلات باشگاه هستند که ناخواسته برای این باشگاه بوجود آمده است.

برانکو: از ادامه همکاری بسیار خوشحالم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ابتدای صحبت هایش گفت: تا به حال همه اعضای مسئولان باشگاه را یکجا ندیده بودیم. قراردادم را با باشگاه تمدید کردم که از هیات مدیره باشگاه و سرپرست باشگاه تشکر می کنم که خیلی سریع توانستیم منافع مشترک را پیدا کنیم. از این ادامه همکاری خوشحال هستم برای توسعه و موفقیت بیشتر باشگاه. از هواداران و حمایت هایشان هم تشکر می کنم که حمایت عظیمی از من داشته اند. بدون حمایت هواداران کار کردن و ادامه موفقیت ها بسیار سخت است.

وی ادامه داد: افتخار می کنم که عضوی از خانواده باشگاه پرسپولیس هستم. همانطور که آقای کاشانی و آقای پیروانی در طول زندگی خدمات زیادی به باشگاه داشته اند. امیدوارم این همکاری و خدمت در همه جوانب ادامه داشته باشد. خیلی خوشحالم که در پرسپولیس ماندم با این حال هنوز در ابتدای راه هستیم. نتایجی که تاکنون داشته ایم ما را خواب نخواهد کرد بلکه انگیزه مضاعف خواهد بود تا بهتر و بیشتر کار کنیم و تمام اهدافی که پیش رو داریم با حداکثر بازده به ثمر برسانیم.

برانکو افزود: به بازیکنانم هم تبریک می گویم که با تلاش زیاد تیم را به اینجا رسانده اند. آنها هم برای ما خیلی مهم هستند چرا که آنها هستند که در زمین هستند و با تمام توان مبارزه می کنند. همانطور که همیشه گفته ام هر بخشی هر چند کوچک نقشی مهم در موفقیت باشگاه دارد. از خبرنگاران هم بابت همکاری که تاکنون داشته اند تشکر می کنم و انتظار دارم این همکاری در راستای منافع باشگاه همچنان ادامه داشته باشد. همیشه می خواهیم با روی باز روبروی خبرنگاران قرار بگیریم. شاید یک مقدار خسته کننده باشیم برای شما با بردهایی که می آوریم!

به طارمی گفتیم بمان و جبران کن

گرشاسبی در پاسخ به پرسشی پیرامون اتفاقاتی که مهدی طارمی برای پرسپولیس رقم زد گفت: مشکلاتی که برای طارمی بوجود آمد و پرونده ریزه اسپور طبیعتا برای باشگاه دردسرهای زیادی شد و محکوم به پرداخت ۸۰۰ هزار دلار شد و با پیگیری های هیات مدیره و وزیر ورزش بالاخره بخشی از این توافقات صورت پذیرفت. تلاش ما هم این بود که بتوانیم دو پنجره نقل و انتقالات را داشته باشیم و محرومیت را لغو کنیم. هنوز هم پیگیر این موضوع هستیم. طارمی با توجه به چهار ماه و ۱۰ روز دوری از مسابقات شرایط خاصی داشت و ما در جلسات هیات مدیره از وی دعوت کردیم که ایشان قراردادش را تمدید کند. به ایشان گفتیم بیا جبران کن و دل هوادارانی که شکستی را با بازی خوب در لیگ قهرمانان آسیا شاد کند و به سمت مثبت برگردان.

وی ادامه داد: ایشان به ما گفت اجازه بدهید فکر کنم. آقای پیروانی و برانکو چند بار با ایشان صحبت کردند اما طارمی گفت می خواهم بروم خارج از کشور و تجربه جدیدی داشته باشم. بعد از چندین جلسه که داشتیم تمام تلاشمان برای ماندن مهدی طارمی بود اما ما تا جایی اجازه داریم به یک بازیکن اصرار کنیم برای ماندن. بعد از آن دیگر کسی حق ندارد شان باشگاه را پایین بیاورد برای بازیکنی که دیگر از باشگاه دل کنده است و نمی خواهد در تیم بماند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: در نهایت به جمع بندی رسیدیم که وقتی ایشان از الغرافه پیشنهاد داشتند ما گفتیم که باید بخشی از ضرر و زیانی که به باشگاه وارد کردید را جبران کنید. روی کاغذ نوشتیم که باید چقدر از درآمدش را به باشگاه بدهد. تمام پاداشی که برای جام جهانی می گیرد و در تیم ملی حضور دارد باید به حساب باشگاه واریز کند تا بخشی از ضرری که به باشگاه زده است جبران شود. همه این موارد را هیات مدیره در نظر گرفته است. خودش به من زنگ زد و گفت قراردادش را امضا کرده است اما تا زمانی که نامه الغرافه نیاید ما نمی توانیم به طور رسمی این انتقال را قبول کنیم.

منافع باشگاه برای برانکو مهمتر از خودش است

گرشاسبی در مورد همکاری با برانکو نیز گفت: نکته مثبتی که در اخلاق برانکو مهم است اینکه علاوه بر منافع خودش منافع باشگاه را هم در نظر می گیرد و در برخی موارد منافع باشگاه را از خودش مهمتر می داند. ما برای فصل آینده برنامه های ویژه ای داریم. برای سال آینده قصد داریم که در لیگ دسته دوم و یا یک رده دیگر تیمی برای پشتوانه سازی باشگاه داشته باشیم. این جزو برنامه های ماست که بتوانیم تیم را به طور واقعی به یک باشگاه تبدیل کنیم.

می خواهیم تعداد قهرمانی هایمان را بیشتر کنیم

برانکو در مورد برنامه هایش برای ادامه موفقیت های پرسپولیس گفت: هدف ما این است که علاوه بر اینکه در فوتبال ایران به دنبال قهرمانی و موفقیت هستیم و تعداد قهرمانی هایمان را بیشتر کنیم، در آسیا هم به دنبال موفقیت باشیم. ما باید سوپرجام را کسب کنیم، قهرمان لیگ شویم و یا قهرمان آسیا شویم و تعداد قهرمانی های باشگاه را بیشتر کنیم. سوپر جام را کسب کرده ایم، تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رفتیم که موفقیت بزرگی است.

وی ادامه داد: ما موقعیت های سخت تری نسبت به سایر تیم ها داشتیم چرا که در لیگ قهرمانان آسیا هم بودیم. این فصل و همه فصل های پیش رو هدف ما این است که قهرمانی های بیشتری کسب کنیم.

پرونده مانوئل ژوزه بسته شد

حمیدرضا گرشاسبی در مورد آخرین وضعیت پرونده مانوئل ژوزه و پرداخت بدهی های او گفت: پرونده ژوزه بسته شد و بدهی ما صفر شد. دیگر بحث این موضوع را نکنید. پرونده او بسته شد.

چرا قرارداد برانکو دیر تمدید شد؟

سرمربی سرخپوشان در مورد دلیل دیر تمدید شدن قراردادش گفت: درگیر بازیهای لیگ بودیم و آقای گرشاسبی هم چند وقت پیش به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد. برنامه بازیها هم طوری بود که وقتی نداشتیم برای مذاکره.

از تیم های ملی دیگر پیشنهاد داشتم

برانکو در مورد پیشنهاد از تیم ملی فوتبال ایران و یا تیم های دیگر گفت: در مورد تیم ملی ایران هم باید بگویم که سرمربی دارد و موفق شده به جام جهانی راه پیدا کند. البته اگر منظورتان پیشنهاد از تیم های ملی دیگر است باید بگویم بله من از تیم های دیگر پیشنهاد داشتم.

خوشحالی از بازگشت نوراللهی

وی در مورد بازگشت احمد نوراللهی به پرسپولیس گفت: این بازیکن حدود یک سال بازی نکرده و این امر کار را سخت می کند. با این حال در تمرینات وضعیت او را بررسی خواهیم کرد. با این حال برای حضور در ترکیب اصلی با سایر بازیکنان رقابت خواهد کرد. امیدوارم در تمرینات بتوانیم با او ویژه کار کنیم و سریعتر به شرایط بازی برسانیم او را.

پیروانی: اتفاقات نوراللهی خارج از دست ما بود

افشین پیروانی در مورد اتفاقات پیرامون احمد نوراللهی گفت: اتفاقاتی که پیرامون او رخ داد خارج از دست ما بود که نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم. احمد جزو سرمایه های باشگاه پرسپولیس است و باید تشکر کنم از سردار کمالی، مسئولان باشگاه تراکتورسازی و سردار باران چشمه که خیلی به ما کمک کردند. امیدوارم از این به بعد کمک های زیادی به بازیکنان سرباز شود.

آیا گرشاسبی بازنشسته است؟

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد بازنشسته بودنش و اینکه مثل طاهری از این باشگاه خواهد رفت گفت: این سوال خیلی ورزشی نیست! قانونی هست که مصوب مجلس شورای اسلامی است و ابلاغ شده به دولت و دولت هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. در بحث بازنشستگی برخی افراد مستثنی هستند. بحث دیگر این است که افراد بازنشسته را می شود یک سوم مسئولیت قانونی را به عنوان مشاور استفاده کرد. مطمئن باشید از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد که ما در باشگاه پرسپولیس فعالیت می کنیم.

وی در مورد جریمه های فیفا گفت: تا این لحظه ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است و پرونده های خطری رفع شده است. این مبلغ حق یا ناحق از حلقوم باشگاه پرسپولیس بیرون کشیده شده است.

پرونده گابریل بسته می شود

گرشاسبی در مورد پرونده بازیکن برزیلی سرخپوشان نیز گفت: گابریل هم وکیلی داشته که با حکم رسمی آمده است و تمام حق و حقوق را از باشگاه گرفت. بعدا بازیکن با وکیل خود به مشکل خورد و به فیفا شکایت کرد که ما به فیفا نامه زدیم و توضیح دادیم ماجرا را که فیفا هم توضیحات ما را پذیرفت و قرار شد وکیل و بازیکن در دبی بنشینند و صحبت کنند و مشکل را حل کنند.

برانکو: ممنونم که نگران من هستید!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد نگرانی از قرارداد وی گفت: من خوشحالم که شما نگران قرارداد من هستید و دنبال امنیت برای من هستید. خیلی تشکر می کنم. اما قرارداد بین بازیکن و باشگاه و باشگاه و مربی اینها اسرار کاری و مسائل شخصی هستند. قرارداد به این منظور امضا می شود که منافع هر دو طرف محفوظ باشد. قرارداد فقط یک فرم هست که بین دو طرف امضا می شود.

از طارمی تشکر می کنم

برانکو در ادامه صحبت هایش گفت: وقتی در باشگاه و مقابل بازیکنان صحبت می کنیم همیشه تاکید می کنم که باشگاه همیشه از افراد مهمتر است. هیچ فردی از باشگاه مهمتر وجود ندارد. چه من باشم چه آقای گرشاسبی. دیگر چه برسد به بازیکنان. مهدی طارمی در این مدت پیشنهاد باشگاه را داشت. بهترین آرزوها را برایش داریم. بابت تلاش هایی که در این سه سال برای باشگاه داشت به عنوان مربی تشکر می کنم. این یعنی حرفه ای گری.

آیا قرارداد بازیکنان تمدید می شود؟

حمیدرضا گرشاسبی در مورد تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس گفت: تا زمانی که قرارداد سرمربی تمدید نشود نمی توان در مورد بازیکنان صحبت کرد. به همین خاطر وقتی قرارداد سرمربی را تمدید کردیم ایشان فهرست بازیکنان مد نظرش را به باشگاه می دهد و باشگاه برای تمدید قرارداد مذاکره خواهد کرد.

خوردبین همچنان کنار باشگاه خواهد بود

افشین پیروانی در مورد حضور به عنوان سرپرست گفت: آقای خوردبین بزرگتر و پیشکسوت باشگاه است و همیشه کنار ما خواهد بود. ارتباط من با ایشان بسیار نزدیک است و همچنان با وی به عنوان یک پیشکسوت بزرگ در ارتباط خواهم بود. بنده هم خدا را شکر می کنم که در این مسئولیت فعالیت می کنم و امیدوارم بتوانم به تیم خودم کمک کنم. اگر کاری برای باشگاه می کنم وظیفه خودم می دانم و وظیفه هر کسی هست که اگر می‌تواند، به این باشگاه کمک کند.

کادر فنی در دو سال آینده با من خواهند ماند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد تمدید کردن قرارداد اعضای کادر فنی و برادرش در این تیم گفت: کادر فنی من همچنان برای دو سال آینده کنارم خواهند بود اما به هر حال همیشه احتمال تغییرات وجود دارد.

تلاش کردیم در پرونده طارمی کمتر ضرر کنیم

حمیدرضا گرشاسبی در مورد اینکه چه تلاشی کرده است که به سود باشگاه پرونده ها بسته شود گفت: پیگیری ما باعث شد که ۸۰۰ هزار یورو به سود باشگاه پرسپولیس شود. ضمن اینکه برای هر نامه که باید پیگیری می کردیم باید پول واریز می کردیم. تلاش ما این بود که بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و به دادگاه بین المللی ورزش برویم که باید ببینیم این دادگاه چه رأیی خواهد داد. ضمن اینکه از داخل کشور هم مصاحبه هایی صورت گرفت که به نفع حریف شد. در نشستی هم که با مسئولان ریزه اسپور داشتیم اعلام کردند که برگ برنده ما همین مصاحبه هایی بود که در داخل صورت می گرفت.

پیروانی برای همیشه از مربیگری کنار رفت

افشین پیروانی در مواجه با سوال خبرنگاری که اعلام کرد شما به سرپرستی باشگاه آمده اید که رفته رفته به کادر فنی ورود کنید گفت: در حال حاضر پرسپولیس یکی از بهترین مربیانی که در فوتبال ایران حضور داشته اند را در اختیار دارد. آرزوی من این است که برانکو ۱۰ تا دو سال دیگر هم تمدید شود. همینجا اعلام می کنم که من راهم تغییر کرده است و اگر برانکو هم از ایران برود به هیچ عنوان من در بحث فنی ورود نمی کنم. یکسری دوستان هم شاید بیرون از تیم دلواپس باشند می گویم که من دیگر به مربیگری برنمی گردم و چون که هر کسی را بهر کاری ساخته اند. این را گفتم که خیال همه را راحت کنم که دیگر هیچ وقت مربیگری نخواهم کرد.

ارتباط بسیار خوبی با کی روش داشتم

در دو سالی که در تیم ملی بودم ارتباط بسیار خوبی با کی روش داشتم. با این حال یکسری مشکلات و کمبودها در تیم ملی بود که باید به کی روش حق داد. باید ایده آل ترین شرایط را برای تیم ملی فراهم کرد. آرزو می کنم که تیم ملی در جام جهانی بهترین نتایج را کسب کند. من رابطه بسیار خوبی با کی روش داشتم و همین حالا او دعوت کرده است که با خانواده به پرتغال بروم.

با ۵۰ طلبکار سازش کردیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد تسویه حساب با طلبکاران باشگاه و بازیکنانی که از این باشگاه طلب دارند گفت: تا این لحظه ۵۰ نفر از بازیکنانی که از ۱۷ سال پیش تاکنون از باشگاه طلبکار بوده اند را صدا کردیم. با هم صحبت کردیم و مشکل آنها حل شده است. بقیه را هم حوصله می کنیم و با رایزنی و جلسه تفاهم می کنیم. مطمئن باشید که حواس مان هست که دیگر باشگاه دچار مشکلات اینچنینی نشود.

به بازیکنان اجازه نمی دهم بروند

برانکو در مورد اینکه آیا به بازیکنان دیگر هم اجازه خواهید داد مثل طارمی از پرسپولیس بروند گفت: ما به ایشان پیشنهاد داده بودیم که بماند اما خودش نخواست و ما هم نمی توانستیم به زور کسی را نگه داریم. در مورد سایر بازیکنان هم اجازه نمی دهیم از تیم جدا شوند. ما از دو پنجره نقل و انتقالات محروم هستیم و باید تلاش کنیم که بازیکنان را حفظ کنیم.

باید طارمی را زندانی می کردیم!

حمیدرضا گرشاسبی در مورد مشکلاتی که طارمی ایجاد و خسارتی که به باشگاه وارد کرده بود گفت: در نامه اولیه، باشگاه موظف به پرداخت جریمه شده بود و بعد از آن باشگاه باید از طارمی شکایت می کرد که البته با رایزنی هایی که صورت گرفت این مشکل حل شد و بقیه موارد هم در جریان است. یک فرض این است که طارمی پول نداشت خسارت باشگاه را بدهد. ما باید طارمی را زندانی می کردیم که در شان باشگاه نبود. حالا هم که مشکل حل شده است و ایشان هم رفته اند تا یک زندگی ورزشی جدید را آغاز کند.