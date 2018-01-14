عفونت ادراری در سن یائسگی خیلی شایع است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهری مهراد با اشاره به آسیب مثانه از دفع نامناسب ادرار در زنان، اظهارداشت: مجاورت رحم و مثانه آناتومی خانم ها یک حساسیت خاصی دارد که بعضا با مشکلاتی برای زنان همراه است.

وی با اشاره به فشار رحم بر روی مثانه در دوران حاملگی، افزود: انجام تمرینات ورزشی مداوم و فیزیوتراپی های ته لگن، از بروز افتادگی رحم جلوگیری می کند.

مهراد با عنوان این مطلب که زایمان طبیعی ۳۱ برابر بیشتر از سزارین باعث آسیب عضلات کفن لگن می شود، ادامه داد: یائسگی به خاطر حذف استروژن باعث تخریب سلول ها در اطراف مجرای ادرار و عضلات کف لگن می شود.

وی به تغییرات ادراری در سنین میانسالی زنان اشاره کرد و افزود: تکرر ادرار در روز و شب، حس دفع فوریت ادرار، ریزش ناگهانی همراه با سرفه، عطسه، پریدن، ورزش کردن و تغییر حالت از نشستن به ایستادن، از علائم این تغییرات است.

رئیس انجمن نوروریولوژی، عفونت های مکرر ادراری در میانسالی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این عارضه به خاطر شل شدن عضلات کف لگن در اثر حاملگی و یائسگی، باعث می شود مثانه از حالت طبیعی خودش خارج شود.

مهراد با بیان این مطلب که عفونت های ادراری در سنین یائسگی خیلی شایع است، افزود: توصیه ما به زنان میانسال، انجام معاینات دوره ای است.