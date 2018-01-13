مددجویان کمیته امداد دشتستان توانمندسازی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، ارسلان زارع در نشست با مسئولان کمیته امداد اظهار داشت: تمامی مراجعین کمیته امداد افرادی هستند که با دارا بودن مشکلات عدیدهای در زندگی نیازمند کمک هستند و هرگونه قدمی قدمی در راستای پاسخ به نیازمندیهای آنها دارای اجر معنوی و اخروی خواهد بود.
وی با اشاره خدمات ارزنده کمیته امداد در سر فصلهای مختلف برای مددجویان تحت حمایت این نهاد به ویژه در حوزه اشتغال و مسکن گفت: علی رغم اینکه مشکلات زیادی برای نیازمندان وجود دارد، اما میزان رضایتمندی مردم دشتستان از فعالیتهای کمیته امداد مناسب است که امید میرود این رضایمتندی با خدمات بیشتر بیش از پیش افزایش یابد.
فرماندار دشتستان بیان کرد: یکی از کارهای خوب کمیته امداد در ماهای اخیر ایجاد دو دفتر جدید در دو حوزه کلمه و تنگ ارم است که نتیجه آن کمک به آسایش مردم و جلوگیری از طی کردن مسافت زیاد مددجویان برای دریافت خدمات به مرکز شهرستان است.
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