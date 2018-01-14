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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

برانکو بعد از بازی با پیکان لیست بازیکنان موردنظرش را می‌دهد

برانکو بعد از بازی با پیکان لیست بازیکنان موردنظرش را می‌دهد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به زودی لیست بازیکنان مد نظرش را برای تمدید قرارداد به باشگاه ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد برانکو ایوانکوویچ برای حضور روی نیمکت پرسپولیس برای دو فصل دیگر تمدید شد تا حالا نوبت به تمدید قرارداد بازیکنان این تیم برسد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس از سرمربی این تیم خواسته است لیست بازیکنان مدنظر خود را برای تمدید قرارداد ارائه کند تا مذاکرات با آنها را پیش از اتمام رقابت های لیگ برتر آغاز کنند.

برانکو ایوانکوویچ با توجه به محرومیت باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم دارد تمام بازیکنان فعلی این تیم را نگه دارد اما درباره جدایی برخی بازیکنان، به حمیدرضا گرشاسبی اختیار تام دهد تا در صورت داشتن پیشنهادات مالی آنها را به سایر تیم ها منتقل کند.

سرمربی سرخپوشان پایتخت تصمیم دارد لیست بازیکنان مد نظرش را پس از بازی هفته بیست و یکم مقابل پیکان تهران به گرشاسبی اعلام کند.

کد مطلب 4198950

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