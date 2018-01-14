بصیرت افزایی مهم ترین هدف بسیج در حوزه فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آیینه داران بصیرت رادیو گفت وگو با موضوع نقش بسیج سایبری و آگاهی بخشی و اقدامات انجام شده در این زمینه و وقایع اخیر و با حضور معصومه حکیمیان معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور به روی آنتن رفت.

معصومه حکیمیان بیان کرد: هنر آیینه نمایان کردن حقایق است و در حوزه فضای مجازی در وهله نخست باید بصیرت عمومی نمایان و افزایش یابد.

وی ادامه داد: اکنون در دنیایی زندگی می کنیم که مهارت ها و هنجارهای برخی از تکنولوژی ها پیش از خود تکنولوژی وارد کشورمان نمی شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها حضور سالم در فضای مجازی را تاکید کردند بنابراین باید نوع نگاه مدیران و مردم تغییر یابد و از انتشار مطالب نادرست در این فضا، جلوگیری شود.

حکیمیان با اشاره به یکی از پیامدهای استفاده نادرست از فضای مجازی اذعان داشت: با بررسی دقیق در این حوزه در می یابیم که وجود آسیب های اجتماعی و مسئله طلاق سبب به مخاطره افتادن بنیان های خانوارها شده که این مسئله در پی استفاده نادرست از فضای مجازی، ایجاد شده است.

معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه ندانم کاری هایی در حوزه فضای مجازی صورت گرفته است، افزود: اکنون این فضا ایجاد شده و افراد نابلدی در آن وجود دارند و به رغم توصیه های مکرر مقام معظم رهبری، کارگروه های مربوطه صورت نگرفته که بتواند یک فضای امن همراه با استفاده درست را در اختیار مردم قرار دهد بنابراین نتیجه آن، پیشی گرفتن آسیب های فضای مجازی بر موهبت های آن است.

وی تصریح کرد: در جامعه جهانی حقایقی وجود دارد که باعث سرافکندگی ما می شود چرا که در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که همواره علم آزادی برافراشته اند، همواره شاهد این هستیم که یک سری موانعی را هنگام استفاده کودکان خود از این فضا ایجاد کرده اند.

حکیمیان بیان کرد: در کشور ما متولیان، مجریان و استفاده کنندگان در پایین ترین سطح نگرش در فضای مجازی قرار دارند که این مسئله سبب می شود تا ضربات مهلکی بر پیکره جامعه، وارد شود.

معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: زمانی که این فضا در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد در واقع به منزله این است که ماشینی در اختیار یک فرد بدون گواهینامه قرار بگیرد و او در جاده ای بدون هیچ کدام از علائم راهنمایی، رانندگی کند و طبیعی است که این موضوع آسیب های جدی در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش موثر بسیج در فضای مجازی گفت: بسیج می تواند به صورت آیینه وار ابتدا از مسئولان سپس بدنه مدیران میانی و در نهایت خود مردم را با این هدف "به کجا چنین شتابان؟" بصیرت افزایی کند.

حکیمیان با اشاره به نقش مخرب فضای مجازی در سلامت کودکان بیان کرد: جمجمه های بچه های زیر هفت سال استحکام لازم را ندارد و ساختار آن به گونه ای است که امواج تلفن همراه به شدت برای آن ها مخرب است بنابراین چرا گاهی اوقات تلفن های همراه را در دست کودکان خود می بینیم؟

معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور اذعان داشت: با توجه به اینکه به طور خاص در صد سال اخیر جهان با پدیده جنگ نرم مواجه و فرهنگ ملت ها در زیر چرخ های این جنگ شوم و بی سر و صدا بارها له شده است بنابراین کشورما نیز بارها به نحوی یکی از قربانیان این پدیده واقع شده و ما در این میان باید به نقش مهم زنان تاکید کنیم.

وی در پایان با اشاره به سخنان یکی از بزرگان در خصوص نقش زنان در تربیت نسل های آینده گفت: اگر زنان جامعه تربیت نشوند، زحمت کل انبیا به هدر می رود و محوری ترین موضوع، مسئله زن و استفاده از عنصر زن است که در سال های اخیر، رژیم صهیونیستی بارها به آن تاکید کرده است.