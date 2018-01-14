به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس آخرین گزارشهای اعلام شده از شرکت مادرتخصصی نیروگاههای حرارتی کشور، در نُه ماهه سال جاری در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب سوخت در نیروگاههای حرارتی کل کشور مصرف شده که از این میزان، سهم مصرف گاز طبیعی حدود ۹۳.۲۲ درصد بوده است.
گزارشها حاکی از این است که مصرف گاز طبیعی در نیروگاههای حرارتی کشور نسبت به سال گذشته، حدود ۷.۵ درصد رشد داشته است. همچنین براساس این گزارش، سهم گازوئیل از کل سوخت مصرفی نیروگاههای حرارتی ۳.۲۲ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشته است.
این گزارش میافزاید؛ سهم سوخت مازوت در نه ماهه امسال برابر با ۳.۵۶ درصد از کل مصرف سوخت نیروگاههای حرارتی بوده که این میزان نیز نسبت به سال گذشته، حدود ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
گفتنی است، کاهش سهم مصرف سوخت مازوت و گازوییل در سوخت نیروگاهی کشور به معنای کاهش انتشار آلایندهها است.
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