قیمت مواد غذایی به بالاترین رقم طی چهار سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر (۱۰ آذر تا ۱۰ دی) در پی افت شدید قیمت روغن نباتی و محصولات لبنی، کاهش یافته است.

این شاخص که تغییرات ماهیانه قیمت‌های بین‌المللی سبد مواد غذایی را رصد می‌کند، با کاهش ۳.۳ درصدی نسبت به ماه نوامبر (۱۰ آبان تا ۱۰ آذر) به رقم ۱۶۹.۸ واحد در ماه دسامبر(۱۰ آذر تا ۱۰ دی) رسید.

افزایش صادرات و کاهش تقاضا برای پودر شیر خشک و شیر کامل و همچنین پنیر و کره باعث افت ۹.۷ درصدی شاخص بهای لبنیات فائو در ماه دسامبر شد. اما علی‌رغم این افت قیمت، شاخص فرعی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۳۱.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش ذخایر روغن پالم در مالزی و اندونزی و کاهش قیمت این ماده، شاهد افت ۵.۶ درصدی قیمت نسبت به ماه نوامبر بود. این امر به نوبه خود قیمت روغن سویا را نیز کاهش داد. در سال ۲۰۱۷، این شاخص فرعی نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش یافت.

شاخص بهای شکر نیز در پی عوامل فصلی و پیش‌بینی مازاد عرضه در سال جاری میلادی، نسبت به ماه نوامبر ۴.۱ درصد کاهش یافت. قیمت شکر در سال ۲۰۱۷ به طور میانگین ۱۱.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افت داشته که ناشی از افزایش برداشت در برزیل، به عنوان بزرگترین تولید کننده شکر جهان، بود.

شاخص بهای غلات فائو برای سومین ماه متوالی ثابت مانده است. در این ماه (دسامبر) قیمت گندم کاهش یافته اما بهای ذرت و برنج روند رو به رشدی داشته است. شاخص بهای غلات در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما ۳۷ درصد از رقم بی‌سابقه سال ۲۰۱۱ پایین‌تر است.

شاخص بهای گوشت فائو نیز در پی افزایش عرضه و افت قیمت گوشت گاو در بازارهای بین‌المللی کاهش اندکی را در ماه دسامبر تجربه کرد. براساس این گزارش، در سال گذشته میلادی، شاخص فرعی بهای گوشت به میزان ۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.