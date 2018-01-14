مجموعه «فقه نظام اقتصادی اسلام» به مجلد سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری در مجلد سوم از مجموعه‌ی «فقه نظام اقتصادی اسلام» در ادامۀ مباحث سه‌گانۀ پیشین، به مبحث چهارم یعنی «عوامل تولید» پرداخته است و آن را در ضمن پنج عامل مورد نقد و بررسی قرار داده‌ که این عوامل عبارتند از: سرمایه؛ زمین؛ نیروی کنندۀ کار؛ مدیریت؛ نظم و سازماندهی.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«اساسی ترین تفاوت میان دیدگاه اسلام نسبت به ارزش نیروی کار با دیدگاه مارکسیسم، و بسیاری از مکاتب اقتصادی مادی‌گرا این است که اسلام برای خود کار ارزش قائل است صرف نظر از نقشی که در تولید کالا دارد، و لذا ارزش کار در اسلام تابعی از ارزش کالای تولیدی نیست، بلکه کار فی نفسه دارای ارزش است. مارکسیسم و برخی دیگر از مکاتب اقتصادی، ارزش کار را تابع ارزش کالای تولیدی می‌دانند و لذا در تعیین ارزش کار نقشی را که کار در ایجاد ارزش در کالای تولیدی دارد به عنوان میزان و معیار در نظر می‌گیرند؛ در حالیکه در اقتصاد اسلامی کار اقتصادی فی نفسه دارای ارزش است...»

شایان ذکر است این اثر در ۲۸۵ صفحه، توسط انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به زیور طبع آراسته شده و مهیای استفاده‌ی محققین و پژوهشگران می‌باشد.