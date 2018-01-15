به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد محمدی تاکامی بعدازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان فرهنگی و روابط عمومی شهرداری های استان، فرهنگ را اولویت هر جامعه دانست و یاد آور شد: پروژه های عمرانی نیز باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری، با اشاره به این که روابط عمومی سنتی منسوخ شده است، تصریح کرد: انتظار می رود روابط عمومی ها به مثابه یک مدیر عمل کنند و برای کارهای خود برنامه و چشم انداز چند ساله داشته باشند.

وی نیروی انسانی را بزرگ ترین سرمایه هر سازمان دانست و خاطر نشان کرد: روابط عمومی ها، چشم انداز تحول گرا داشته باشند و صرفا تقویمی و مناسبتی عمل نکنند.

محمدی تاکامی با بیان این که روابط عمومی ها باید به ماموریت های خود باور داشته باشد، گفت: ارتباط روابط عمومی ها با جامعه باید دوسویه باشد و در این راستا از فناوری های روز به نحو شایسته بهره گیری شود.

مسئول کمیته مدیریت شهری و فضاسازی ستاد گرامی داشت دهه فجر استان بر ایجاد میز گفتگو از سوی روابط عمومی ها تاکید کرد و افزود: در ایام الله دهه فجر اقدامات شهری بدرستی اطلاع رسانی شود.

وی از روابط عمومی ها خواست تا به ارزیابی افکار عمومی بپردازند و نظر مردم را در اجرای پروژه های شهری اخذ کنند، تصریح کرد: روابط عمومی های شهرداری ها به فضاسازی و زیباسازی ورودی شهرها بویژه در شهرهایی که در مبادی ورودی استان قرار دارند، توجه کنند.