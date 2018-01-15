«خوک» به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت تصویر گستر پاسارگاد، فیلم سینمایی «خوک» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مانی حقیقی به عنوان نماینده ایران در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش در می‌آید.

‎نمایش «خوک» در جشنواره برلین، نخستین نمایش فیلم است و پس از آن، تور بین‌المللی اثر جدید مانی حقیقی آغاز می شد.

‎جشنواره فیلم برلین ۱۵ تا ۲۵ فوریه برابر با ۲۶ بهمن ماه تا ۶ اسفندماه برگزار می‌شود.

‎در خلاصه داستان «خوک» آماده است: «حسن خشمگین است. او مدتی است موفق به فیلم ساختن نشده. ستاره‌ محبوبش صبر ندارد و می‌خواهد با کارگردانان دیگر همکاری کند. همسرش دیگر عاشقش نیست. دخترش بزرگ شده و دیگر مستقل است. مادرش پیر شده و کم‌کم حافظه خود را از دست داده است. مزاحم جذابی او را هر جا می‌رود تعقیب می‌کند و اصرار دارد حسن او را وارد دنیای سینما کند. از همه بدتر، قاتلی در سطح شهر مشغول کشتن کارگردانان سینمای ایران است، اما حسن را نادیده گرفته، حسن رنجیده است: آیا او مهمترین فیلمساز این شهر نیست؟ پس چرا قاتل تحویلش نمی‌گیرد؟ هنگامی که نام حسن به عنوان مظنون اصلی پرونده قتل‌ها در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، اوضاع دیگر غیرقابل تحمل می‌شود. حالا حسن ناچار است برای اعاده حیثیتش نقشه‌ هوشمندانه‌ای بکشد...»

‎حسن معجونی، لیلا حاتمی، لیلی رشیدی، پری ناز ایزدیار، سیامک انصاری، علی باقری، مینا جعفرزاده، آیناز آذرهوش ایفای نقش کرده‌اند و رضا یزدانی، بیوک میرزایی، سهیلا رضوی و علی مصفا نیز در این فیلم حضور دارند.

‎سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: مانی حقیقی، سرمایه گذار: سید محمد امامی، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، تدوین: میثم مولایی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، صدابردار: داریوش صادق پور، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، جلوه های ویژه بصری: وحید قطبی زاده، عکاس: عباس کوثری، محصول: شرکت تصویر گستر پاسارگاد.