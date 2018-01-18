جواز نوسازی در بافت های فرسوده گلستان صد در صد رایگان است

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتصابات جدید و به کار گیری نیروهای جدید در شهرداری گلستان اظهار داشت: شهردار فعلی از میان ۳۹ مورد انتصاب این پست انتخاب شده است و لذا قطع بر یقین شهردار منتخب از اختیاراتی برخوردار است که طبق آن از افرادی مورد تائید شهرداری است در پست های مختلف استفاده کند.

سلیمی با اشاره به اینکه شورا در امور اجرایی شهردار دخالت نمی کند اما دیدگاه های خود را عنوان می کند گفت: برای به کار گیری نیروها شورای شهر همواره هم فکری و مشورت های لازم را به شهردار خواهد داد چرا که معتقد هستیم نیروهای شهرداری باید از افراد بومی و با تجربه که قبلا نیز در شهرداری مشغول بوده اند انتخاب و به کار گیری شوند.

وی در ادامه افزود: لذا توصیه ما به شهردار این است که در صورت صلاحدید و در صورتی که نیروهای فعلی و بومی با خط مشی هایی که شهردار در نظر دارد هم خوانی ندارد یک پالایش نیرو و همسویی در شهرداری انجام شود و از سایر نیروهایی که می خواهند از مناطق مورد تائید خود به کار بگیرند.

عضو شورای شهر گلستان با بیان اینکه شهرداری گلستان هم اکنون دارای شهرداری ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ نفر نیرو می باشد گفت: در این برهه زمان ما اضافه شدن نیروی جدید به شهرداری را صلاح نمی دانیم و اگر قرار است نیروی جدیدی به این اسازمان اضافه شود لازم است که بر اساستوانمندی فرد این به کار گیری صورت بگیرد لذا توصیه ما به شهرداری این است که از نیروهای با تجربه و کاربلد استفاده شود و برخی از نیروهای فعلی لازم است که بازنشسته شوند.

سلیمی در خصوص وضعیت سه راهی آدران با توجه به کمیسیون های برگزار شده گفت: با پیگیری ها و بازدیدهای صورت گرفته در صدد هستیم که تا پایان سال این راه بازگشایی شود.

وی همچنین درباره مشکلات فرهنگی و سرانه های آموزشی و فضای سبز این منطقه بیان داشت: لازم است که واحد فرهنگی شهرداری گلستان با توجه به فقر فرهنگی موجود تقویت شود، همچنین باید به فکر کمبود فضاهای سبز و سرانه های آموزشی باشیم.

عضو شورای شهر گلستان در پایان با اشاره به زلزله های اخیر در کشور گفت: شهرداری گلستان به دنبال این است که مردم را برای نوسازی بافت های فرسوده ترغیب کند لذا اعلام می کنیم در این راستا هر کسی جهت نوسازی بافت فرسوده اقدام کند جواز ساخت آن صد در صد رایگان می باشد.