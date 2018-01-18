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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد:

هزینه ۲۵ میلیون ریالی تحصیل دانش آموزان در کشور

هزینه ۲۵ میلیون ریالی تحصیل دانش آموزان در کشور

ساری - رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، هزینه تحصیلی هر دانش‌آموز را سالانه ۲۵ میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی صبح پنجشنبه در گردهمایی شورای آموزش‌وپرورش مازندران در ساری، با اشاره به تحصیل ۱۳.۵ میلیون دانش‌آموز در کشور اظهار داشت: بودجه تحصیلی این دانش‌آموزان بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای هر دانش‌آموز ۲.۵ میلیون تومان هزینه می‌شود.

وی بابیان اینکه حداقل‌ها برای آموزش و تربیت آماده‌شده است، بر لزوم تغییر روش کار تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده که هر جا امور به مردم واگذارشده، کارها بهتر و کیفی‌تر صورت گرفته است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: کار آموزش‌وپرورش از یک پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و در آن از انسان صحبت می‌شود و وظیفه ما این است که در فرآیند تربیت به کارهای مختلف توجه کنیم.

قدمی تأکید کرد: ۹۹.۵ بودجه آموزش کشورهای پیشرفته در این بخش هزینه می‌شود و در اقتصاد این کشورها، سهمی برای تعلیم و تربیت‌دیده شده است.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور یادآور شد: اگر بخواهیم ایران اسلامی را بسازیم باید با خلاقیت مسیر را تغییر دهیم و اگر تربیت درست انجام دهیم به توسعه دست خواهیم یافت.

وی بابیان اینکه مدرسه نمایی از جامعه است وزندگی جامعه باید در مدرسه تعریف شود گفت: در این صورت می‌توان تربیت درستی در مدارس اعمال شود.

کد مطلب 4203274

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