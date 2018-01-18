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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور:

محیط بانان به جلیقه ضد گلوله مجهز می شوند

محیط بانان به جلیقه ضد گلوله مجهز می شوند

قزوین- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفت: محیط بانان محیط زیست به جلیقه ضد گلوله مجهز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهار کرد: جلیقه های ضد گلوله در میان محیط بانان توزیع می شود.

وی افزود: با توزیع ۵۰۰ جلیقه ضد گلوله میان محیط بانان برای جلوگیری از حوادث جانی حافظان محیط بان اقدام کرده ایم.

محبت خانی بیان کرد: باید با فرهنگ سازی همه مردم را در صیانت از محیط زیست همراه کنیم تا ۸۰ میلیون نفر خود را مسئول صیانت از محیط خود بدانند.

محیط بانان نیازمند حمایت مادی و قضایی هستند

استاندار قزوین نیز در ادامه این دیدار گفت: توجه به معیشت محیط بانان و حمایت قضایی از آنها باید در اولویت قرار گیرد.

عبدالمحمد زاهدی بیان کرد: بی توجهی به محیط زیست نگران کننده است و در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد لذا باید مردم را در کارها مشارکت دهیم تا این کار بزرگ عملی شود.

کد مطلب 4203325

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