تیراندازی بانوان گلستان جایگاهی در کشور ندارد/ احترامم حفظ نشد

خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد صالحی: تیراندازی بانوان استان گلستان در یک دهه اخیر با نام «فرانک همت یار» گره خورده است، تیراندازی که افتخارات زیادی در این رشته کسب کرده و حضور در اردوهای تیم ملی را تجربه کرده است.
وی در پنج سال اخیر که استان گلستان تیمی در لیگهای تیراندازی بانوان کشور ندارد به عضویت تیمهای دیگر در آمده و مقامهای متعددی کسب کرده است.
همت یار در حال حاضر عضو تیم پاس ناجا تهران در لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور است و در سمت نایب رئیس هیئت تیراندازی شهرستان گرگان هم فعالیت میکند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر به تیم نداشتن گلستان در لیگ تیراندازی بانوان، بی احترامیهای هیئت تیراندازی استان، افت تیراندازی بانوان گلستان در کشور و نبود فضای مناسب تیراندازی در استان اشاره میکند.
تیمداری گلستان در لیگ تیراندازی بانوان نیازمند اسپانسر است
بانوی تیرانداز گلستانی با بیان اینکه استان در پنج سال اخیر تیمی در لیگ تیراندازی بانوان کشور نداشته، میگوید: این اتفاق موجب شد تا من در این پنج سال به عضویت تیمهای دیگر در بیایم، حتی در مسابقات قهرمانی کشور هم تیمی از گلستان شرکت نمیکند و من به عنوان تنها نماینده استان که به حد نصاب میرسد در رقابتها حاضر میشوم.
همت یار اضافه میکند: حضور در لیگ تیراندازی بانوان کشور نیازمند اسپانسر است و اگر رئیس هیئت استان اسپانسر جذب کند میتوانیم در لیگ شرکت کنیم، زیرا در حال حاضر به دلیل متمرکز برگزار شدن مسابقات، هزینههای آن هم کاهش یافته و شرایط مهیا است.
افرادی که پیش از ما در بخش بانوان هیئت تیراندازی فعالیت میکردند کاری انجام ندادند و ما خواستیم کاری انجام دهیم تا انگیزه تیراندازان گلستانی دوباره زنده شود
وی که نایب رئیسی هیئت تیراندازی گرگان را هم بر عهده دارد در خصوص برنامههای استعدادیابی با همکاری هیئت استان، میگوید: خانم دهرویه نایب رئیس هیئت تیراندازی گلستان فعالیت خوبی دارند و در حال همکاری و رایزنی هستیم تا دوباره گلستان در لیگ تیراندازی تیم داشته باشد، به همین منظور مسابقات استعدادیابی بانوان را برگزار کردیم که ۶۰ نفر در آن شرکت داشتند و البته بر خلاف میل ما از ورزشکاران ورودی گرفته شد که عدهای از حضور در این رقابتها انصراف دادند.
همت یار ادامه میدهد: افرادی که پیش از ما در بخش بانوان هیئت تیراندازی فعالیت میکردند کاری انجام ندادند و ما خواستیم کاری انجام دهیم تا انگیزه تیراندازان گلستانی دوباره زنده شود، هدف از برگزاری رکوردگیری و مسابقات استانی هم شناخت نفراتی بود که بتوانند در آینده جای ما را بگیرند و نگاه ویژهای به جوانان و نوجوانان داشتیم.
هیئت تیراندازی گلستان در راس بی احترامی به من قرار دارد
بانوی تیرانداز گلستانی با انتقاد از هیئت تیراندازی استان، میگوید: ۱۰ سال است که در رشته تیراندازی فعالیت میکنم و تیراندازی گلستان با نام من شناخته میشود اما مسئولان هیئت تیراندازی استان هیچ گاه نخواستند از تجربیات من استفاده کند تا تیرانداز پرورش دهیم.
همت یار اضافه میکند: وقتی احساس کردم حرفم به جایی نمیرسد به همراه چندین نفر دیگر به دنبال تغییر رئیس هیئت استان بودیم که آقای طیبی مدیرکل ورزش و جوانان توصیه کردند وارد حاشیه نشوم و به ورزشم ادامه دهم.
وی از بی احترامی برخی مسئولان گله مند است و میگوید: من هیچ گاه درخواست زیادی از مسئولان نداشتم و همواره خواستهام احترام ورزشکار حفظ شود اما هیئت تیراندازی استان در راس بی احترامی به من قرار دارد و هیچ گاه به عنوان یک پیشکسوت و قهرمان احترامی ندیدم.
همت یار اضافه میکند: از اداره کل ورزش و جوانان استان هم توقع زیادی دارم اما حمایتی ندیدم که بتوانم سلاحم را به روز کنم در حالی که تیراندازان هم دوره من چندین سلاح عوض کردهاند و مشکلاتم همچنان پابرجاست.
من هیچ گاه درخواست زیادی از مسئولان نداشتم و همواره خواستهام احترام ورزشکار حفظ شود اما هیئت تیراندازی استان در راس بی احترامی به من قرار دارد و هیچ گاه به عنوان یک پیشکسوت و قهرمان احترامی ندیدم
تیراندازی بانوان گلستان افت کرده است
بانوی تیرانداز گلستانی به سقوط تیراندازی استان در رنکینگ کشور اشاره و اظهار میکند: گاهی اوقات منافع شخصی مهم نیست و ما به فکر وضعیت تیراندازی بانوان استان هستیم که دیگر جایگاهی در سطح کشور ندارد، زمان ریاست آقای طبرسا در هیئت تیراندازی استان شرایط بهتر بود زیرا بودجه مناسبی به هیئت تزریق میکردند و برای شرکت در مسابقات هم از تیراندازان حمایت انجام میشد.
همت یار ادامه میدهد: فرقی نمیکند چه شخصی رئیس هیئت باشد و خواسته ما این است که بودجه کافی تزریق شود تا ورزشکاران بتوانند در رقابتهای کشوری به میدان بروند.
وی اضافه میکند: در حال حاضر در مسابقات استانی به طور میانگین حدود ۲۰ نفر شرکت میکنند که تعداد بسیار کمی است و البته اطلاع رسانی و تبلیغات هم آنقدر قوی نیست که ورزشکاران برای حضور در مسابقات استانی جذب شوند.
وی یادآور میشود: فضای نامناسب سالن تیراندازی و هزینههای زیاد هم موجب شده تا کسی جذب تیراندازی نشود زیرا فعالیت حرفهای در رشته تپانچه ۱۰ میلیون تومان و در رشته تفنگ ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد.
گلستان امکان میزبانی مسابقات و اردوهای تیم ملی تیراندازی را ندارد
بانوی تیرانداز گلستانی نبود سالن مناسب تیراندازی را یکی دیگر از مشکلات این رشته در استان عنوان میکند و میگوید: سالن امام محمد باقر (ع) گرگان فقط ۶ خط دارد و از لحاظ متراژ و نور استانداردهای لازم را ندارد، پیشنهادم این بود که خط مانیتورینگ برای این سالن در نظر بگیرند که این اتفاق رخ نداد و هنوز به شکل قدیم است.
همت یار اضافه میکند: خانه تیراندازی گرگان هم پس از کلنگ زنی بلاتکلیف مانده و نبود فضای مناسب اجازه میزبانی و برگزاری اردوهای تیم ملی در استان را نمیدهد.
وی با بیان اینکه امیدوارم با ارتقای رکوردم به روزهای اوج برگردم، اظهار میکند: زمانی که در استان هستم به دلیل نبود مربی در خانه تمرین میکنم و فقط در اردوهای تیم ملی میتوانم از وجود مربی بهره ببرم، تامین هزینههایم هم بر عهده خودم است و هیچ نهاد یا شخصی از من حمایت نمیکند.
وی در پایان یادآور میشود: امیدواریم مدیرکل ورزش و جوانان گلستان نگاه ویژهتری به ورزش المپیکی تیراندازی داشته باشد و مسئولان نباید از ما بخواهند که با دست خالی معجزه کنیم.
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