مسدود شدن محور حمیل ایلام به مدت ۴ روز

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسدود بودن محور حمیل در استان کرمانشاه به ایلام از صبح امروز یکشنبه اول بهمن به مدت ۴ روز خبر داد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: این محور تا ۴ بهمن مسدود بوده و تابلوهای متعدد اطلاعاتی، انتظامی و پلاکارد در مسیر نصب شده است.

وی از ممنوعیت تردد از محور مذکور از ساعت ۶ صبح الی ۱۸ عصر روزهای مذکور خبر داد و تصریح کرد: رانندگان می‌توانند از این مسیر از ساعت ۱۸ عصر تا ۶ بامداد تردد کنند.

حیدری از جایگزینی محورهای اسلام آباد- قلاجه- ایلام و حمیل- سیمره و ایلام در این مدت خبر دادو گفت: این مسیرها برای تردد رانندگان جایگزین شده است.

وی دلیل مسدود بودن مسیر فوق را بهسازی راه و تونل جاده‌ای عنوان کرد و گفت: مسیر فوق طی روزهای ۸ و ۹ بهمن هم مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه، خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با پلیس در این مدت شد.