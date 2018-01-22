به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کاظم پور در نشست اعضای ستاد اصولگرایان معتدل با استاندار قزوین، اظهارداشت: خوشبختانه قبل و حین انتخابات ریاست جمهوری توانستیم کمپین بزرگ حامیان دکتر روحانی را با کمک مردم هدایت کرده و به نتیجه مطلوبی در استان قزوین برسیم.

وی افزود: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای استان قزوین این بود که کسی به عنوان نماینده رئیس جمهور سکان استانداری قزوین را در دست بگیرد که بیش از آنکه مرد سیاست باشد مرد تدبیر، عقلانیت و خدمت است و با شعار راهبردی و اصلی دولت نیز همسوست.

کاظم‌پور عنوان کرد: ستاد و جریان اصولگرایان معتدل اتفاق مبارکی در کشور است که با تلاش‌های دکتر لاریجانی و کسانی که اینگونه می‌اندیشند محقق شده است.

رئیس ستاد اصولگرایان معتدل قزوین گفت: امروزه شکل و ساختار بسیاری از تقسیم‌بندی‌های سیاسی کشور دچار تغییرات اساسی شده و تمایل کنونی جامعه و احزاب سیاسی و آرایش نیروهای سیاسی به سمت کسانی است که معتقد به گفتمان عقلانیت و اعتدال هستند و از افراط گرایی در حوزه سیاست و کسانی که بر طبل تندروی و تصمیمات نابخردانه در عرصه سیاست می‌کوبند، می‌پرهیزند.

وی تصریک کرد: ستاد اصولگرایان معتدل بر مبنای منافع ملی بنا شده و سعی کرده تا تمام افرادی که دلسوز کشور و شهر خود هستند را دور هم جمع کند تا برای رسیدن به اعتدال تلاش کنند.

گاظم پور یادآورشد: اعضای ستاد اصولگرایان معتدل بدون اینکه کاسبان بازار سیاست باشند و هیچ توقع و انتظاری داشته باشند در عرصه انتخابات برای تحقق اهداف و ایده آلشان تلاش کردند.

وی تاکید کرد: ستاد اصولگرایان معتدل نه از اصلاح طلبانی هستند که ژن برتر دارند و نه از اصولگرایانی که در آرزوی مدفون ساختن آقای صالحی در سایت اراک بودند، چرا که این ستاد برپایه عقلانیت، اعتدال و تدبیر شکل گرفته است.

کاظم‌پور با تصریح به نقش بی بدیل جایگاه ولی فقیه در رهبری و مدیریت جامعه اسلامی با اشاره به منویات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص تنش‌های میان رییس جمهور سابق و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: منویات مقام معظم رهبری باید در همه امور فصل الخطاب باشد و در خصوص موضوع یاد شده نیز رهنمودهای ایشان جلوگیری از فتنه‌ای بزرگ بود، همانطور که ایشان فرمودند افرادی که زمانی در راس امور کشور قرار داشتند نمی توانند و نباید در جایگاه اپوزیسیون نظام قرار بگیرند.

وی بیان کرد: امیدواریم افرادی که در صدد شعله افروزی فتنه در کشور هستند از فرمایشات رهبر عزیز انقلاب درس عبرت بگیرند و بیش از این به نظام، انقلاب و مردم هزینه تحمیل نکنند.

کاظم پور با اشاره به سبقه فرهنگی و تاریخی استان قزوین گفت: استان قزوین با تمام ظرفیت‌هایی که دارد سال‌هاست قربانی سیاست‌ زدگی شده است.

وی بیان کرد: جریان‌های سیاسی در قزوین با این تصور که می‌توانند رقیب را از عرصه سیاست حذف کنند گرفتار کشمکش های سیاسی هستند که همین امر باعث از بین رفتن بسیاری از ظرفیت‌های استان شده و از مهم ترین و بزرگترین موانع توسعه استان است.