به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با تاکید بر لزوم اهتمام و همکاری ویژه دستگاه‌های اجرایی هرمزگان برای ایجاد اشتغال در استان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با ایجاد ۱۵ هزار و ۸۰۰ شغل که در سامانه به ثبت رسیده است، ۵۷ درصد تعهد ایجاد اشتغال استان را محقق کرده‌اند.

وی ادامه داد: ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از منابع مختلف به هرمزگان تخصیص یافته که اولویت آن با طرح‌های روستایی است و امیدواریم با این منابع بتوانیم حرکت خوبی را در استان ایجاد کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: در طرح کارورزی نیز سهمیه جذب سه هزار و ۹۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی به هرمزگان اختصاص یافته که در صورت جذب کارورزان توسط بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان، تا شش ماه حقوق آنها توسط دولت پرداخت می‌شود و تا دو سال نیز حق بیمه این افراد را دولت پرداخت می‌کند.

همتی تصریح کرد: طرح کارورزی منجر به ایجاد اشتغال مناسبی برای جوانان تحصیل کرده جویای کار در استان می‌شود که از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی می‌خواهیم تا این افراد را با توجه به امتیازاتی که دولت در نظر گرفته، جذب کنند.

وی بر لزوم توجه به اشتغالزایی شرکت‌های دانش بنیان در هرمزگان تاکید کرد و بیان داشت: از پارک علم و فناوری هرمزگان انتظار داریم، در زمینه تولید و علم و فناوری تمامی استعدادهای استان را به سمت شکوفایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان هدایت کند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با توسعه شرکت‌های دانش بنیان شاهد اشتغالزایی و تولید محصولات با بهره‌وری مناسب برای مصرف کنندگان خواهیم بود.