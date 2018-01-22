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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

استاندار هرمزگان:

شرکت‌های دانش بنیان در راستای اشتغالزایی بیشتر توسعه یابند

شرکت‌های دانش بنیان در راستای اشتغالزایی بیشتر توسعه یابند

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: شرکت‌های دانش بنیان در راستای اشتغالزایی بیشتر توسعه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با تاکید بر لزوم اهتمام و همکاری ویژه دستگاه‌های اجرایی هرمزگان برای ایجاد اشتغال در استان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با ایجاد ۱۵ هزار و ۸۰۰ شغل که در سامانه به ثبت رسیده است، ۵۷ درصد تعهد ایجاد اشتغال استان را محقق کرده‌اند.

وی ادامه داد: ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از منابع مختلف به هرمزگان تخصیص یافته که اولویت آن با طرح‌های روستایی است و امیدواریم با این منابع بتوانیم حرکت خوبی را در استان ایجاد کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: در طرح کارورزی نیز سهمیه جذب سه هزار و ۹۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی به هرمزگان اختصاص یافته که در صورت جذب کارورزان توسط بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی استان، تا شش ماه حقوق آنها توسط دولت پرداخت می‌شود و تا دو سال نیز حق بیمه این افراد را دولت پرداخت می‌کند.

همتی تصریح کرد: طرح کارورزی منجر به ایجاد اشتغال مناسبی برای جوانان تحصیل کرده جویای کار در استان می‌شود که از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی می‌خواهیم تا این افراد را با توجه به امتیازاتی که دولت در نظر گرفته، جذب کنند.

وی بر لزوم توجه به اشتغالزایی شرکت‌های دانش بنیان در هرمزگان تاکید کرد و بیان داشت: از پارک علم و فناوری هرمزگان انتظار داریم، در زمینه تولید و علم و فناوری تمامی استعدادهای استان را به سمت شکوفایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان هدایت کند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: با توسعه شرکت‌های دانش بنیان شاهد اشتغالزایی و تولید محصولات با بهره‌وری مناسب برای مصرف کنندگان خواهیم بود.

کد مطلب 4206653

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