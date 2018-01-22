بندر صادراتی ماهشهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان واگذار شد

مجاهد سعدی آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازدید امروز معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بندر ماهشهر و تشکیل جلسه ای در جهت بررسی مسائل و مشکلات بندر صادراتی ماهشهر برای اتخاذ تصمیمات اساسی گفت: بر اساس تصمیم گیری انجام شده تمامی امکانات و اداره امور بندر صادراتی ماهشهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان واگذار شد.



وی افزود: امید می رود تا با انجام این کار و همکاری و حمایت مدیرانعامل شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان بتوانیم در جهت سود دهی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر گامهای موثری را در منطقه برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، بندر صادراتی ماهشهر پیشتر زیر نظر شرکت پالایش نفت آبادان اداره می شد.