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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان: 

بندر صادراتی ماهشهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان واگذار شد

بندر صادراتی ماهشهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان واگذار شد

آبادان – مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان از واگذاری بندر صادراتی ماهشهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان خبر داد. 

مجاهد سعدی آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازدید امروز معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بندر ماهشهر و تشکیل جلسه ای در جهت بررسی مسائل و مشکلات بندر صادراتی ماهشهر برای اتخاذ تصمیمات اساسی گفت: بر اساس تصمیم گیری انجام شده تمامی امکانات و اداره امور بندر صادراتی ماهشهر به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان واگذار شد.
 
وی افزود: امید می رود تا با انجام این کار و همکاری و حمایت مدیرانعامل شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان بتوانیم در جهت سود دهی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر گامهای موثری را در منطقه برداریم. 

به گزارش خبرنگار مهر، بندر صادراتی ماهشهر پیشتر زیر نظر شرکت پالایش نفت آبادان اداره می شد.

کد مطلب 4206904

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