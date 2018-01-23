کمبود پرستار در کشور ناشی از توزیع ناعادلانه نیروی انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین قربانی در خصوص اظهارات رییس سازمان نظام پزشکی، مبنی براینکه بسیاری از مناطق با کمبود پرستار مواجه بوده و در عین حال آمارها می گویند تعداد زیادی پرستار بیکارهستند، گفت:‌ درشرایطی که دانشگاه های کشور دررشته ای دانشجو پذیرش می کنند، باید برای این رشته و فارغ التحصیلان کار ایجاد کنند؛ این مشکل درحال حاضربرای اکثررشته های دانشگاهی وجود دارد؛ اما دانشگاه ها الزاما اقدامی برای ایجادکاربرای فارغ التحصیلان نمی کنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به اینکه مسیرآموزش و اشتغال و جذب نیروی کارآمد و متخصص باید به درستی طی شود، افزود:‌ همچنین مهم ترازتمامی این موارد تعامل دانشگاه با فضای صنعت و تولید با مراکز آموزشی است، اگراین بخش ها لینک و دراتباط باشند؛ نیازهای صنعت، تولید، سلامت و پزشکی دریک راستا حرکت خواهد کرد، متاسفانه به دلیل نبود ارتباطات دراین بخش ها هرمسئولی اظهارنظری می کند.

وی با بیان اینکه به جای اتهام زنی به برخی بخش ها ارتباطات درسایرحوزه ها باید به وجود آید، تصریح کرد:‌ همچنین مراکز آموزشی باید صلابت، استواری و شأن خود را حفظ کنند، نباید کاری کرد که به دلیل نبود فضای اشتغال مناسب سطح آموزش را کاهش داده و افراد را به سیستم نمره محوروابسته کنیم؛ اگریک نیروی فارغ التحصیل با سواد درکشور باشد بسیاربهتراز نیروی بی سواد اما دارای شغل و حرفه ای است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه دستگاه اجرایی باید درتوزیع نیروهای انسانی به درستی عمل کند، گفت:‌ وزارت بهداشت و درمان باید درتوزیع نیروی انسانی پرستاری اقدامات لازم را انجام دهد، نباید دراستانی مانند تهران با انباشت نیروی انسانی و دربیمارستان های شهرهای کوچک باکمبود پرستار مواجه باشیم؛ باید به تناسب و نیاز نیروی انسانی درحوزه سلامت درکل توزیع شود،بنابراین مشکل تنها درتوزیع ناعادلانه نیروی انسانی است.