خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: حسن زمانی عضو هیات مدیره بشاگاه استقلال و منتقد همیشگی علیرضا منصوریان که حالا از حامیان وینفرد شفر است در گفتگویی که با خبرگزاری مهر داشت در پاسخ به این سئوال که «آیا اگر الان منصوریان سرمربی استقلال بود و این نتایج را می گرفت (سه تساوی متوالی) بازهم شما همین موضع حمایتی را از او داشتید؟» گفت: شفر خودش تیم را نبسته اما منصوریان خودش تیم را بسته بود.

در نقد صحبت های عضو هیات مدیره استقلال و در نقد به این تفکر کلی می توان نوشت این درست است که منصوریان تیم استقلال را بسته، اما آیا واقعا استقلال بد بسته شده است و بازیکن خوب، کم دارد؟ آیا اصلا می‌توان تیم بستن منصوریان را زیر سئوال برد و او را متهم به ضعیف بستن استقلال کرد؟

* بهترین بازیکن خارجی فصل در استقلال

یاد آوری می کنیم در تیمی که منصوریان بسته این بازیکنان حضور دارند: سید مهدی رحمتی و سید حسین حسینی که می توان این دو را در زمره بهترین دروازه بانان این مقطع از فوتبال دانست. وریا غفوری، سید مجید حسینی، روزبه چشمی، امید نورافکن، میلاد زکی پور، پژمان منتظری، خسرو حیدری، امید ابراهیمی، فرشید اسماعیلی، سرور جباروف (بهترین بازیکن خارجی دو فصل اخیر فوتبال ایران)، فرشید اسماعیلی، فرشید باقری، مهدی قائدی، داریوش شجاعیان، پادوانی و...

البته در این تیم بازیکنانی هم جذب شدند مثل مجتبی جباری، یعقوب کریمی، حسن بیت سعید و سجاد شهباززاده که از این تیم جدا شدند و نفراتی مثل جابر انصاری و علی قربانی که همواره مورد انتقاد هواداران این تیم قرار دارند.

* بازیکنانی که در نیم فصل جدا شدند

از نفراتی که از این تیم در نیم فصل جدا شدند سجاد شهباززاده لژیونر شد و شروع خوبی هم در لیگ قطر داشت. حسن بیت سعد هم که با ۱۲ گل زده در فصل گذشته در سبد خرید این فصل آبی ها قرار گرفته بود، در زمان شفر کمتر مورد استفاده قرار گرفت و سرانجام به تیم فولاد پیوست و با عملکرد خوبی که در همین هفته های ابتدایی نیم فصل دوم در فولاد داشت نشان یکی از بهترین بازیکنان نیم فصل دوم شده و نشان داد در استقلال مشکل از او نبوده است.

* بیشترین ملی پوش سهم استقلال

در تیمی که منصوریان در ابتدای فصل برای استقلال بست ۷ ملی پوش حضور دارند. سید حسین حسینی، پژمان منتظری، روزبه چشمی، وریا غفوری، امید ابراهیمی، امید نورافکن و سید مجید حسینی ۷ بازیکنی هستند که در بین بازیکنان ملی پوش هستند تا این تیم با در اختیار داشتن ۷ ملی پوش دارای بیشترین سهمیه باشد و حتی از پرسپولیس صدرنشین هم بیشتر ملی پوش داشته باشد. با این توضیح که میلاد زکی پور و فرشید اسماعیلی هم از جمله بازیکنانی هستند که این شانس را دارند تا به جمع ملی پوشان اضافه شوند.

* غیر ملی پوشانی که ستون تیم هستند

می‌توان به این ملی پوشان سرور جباروف ملی پوش ازبکستانی را هم اضافه کرد تا تعداد ملی پوشان این تیم به عدد ۸ برسد. می‌توانید سید مهدی رحمتی و خسرو حیدری کاپیتان‌های اول و دوم این تیم و ملی پوشان سابق را هم اضافه کرد. دو بازیکنی که گرچه در بین ملی پوشان جایی ندارند اما از ستون‌های تیم استقلال هستند.

طبیعی است حضور ۸ بازیکن ملی پوش در یک تیم گواه این ادعاست که نه تنها این تیم بد بسته نشده، بلکه در بهترین فرم ممکن بسته شده. این آمار نشان می دهد که حتی اگر خود شفر هم ابتدای فصل سرمربی استقلال بود شاید نمی توانست چنین نفراتی را برای استقلال جذب کند و باید بابت تیمی که در ابتدای فصل بسته شد ممنون منصوریان باشد.

* نکات ابهام آمیز

منتقدان به نحوه تیم بستن منصوریان قطعا نمی‌توانند روی مهدی رحمتی، سید حسین حسینی، وریا غفوری، روزبه چشمی، سید مجید حسینی، میلاد زکی‌پور، پژمان منتظری، امید ابراهیمی، داریوش شجاعیان، امید نورافکن، فرشید اسماعیلی و خیلی های دیگر عیب و ایراد بگذارند. نفراتی مثل بیت سعید و شهباززاده هم بعد از جدایی از استقلال نشان دادند که مشکل از آنها نبوده و در انتخاب اولیه آنها اشتباهی صورت نگرفته. اما در تیم استقلال هستند بازیکنانی که هنوز مورد انتقاد شدید قرار داشته و خیلی ها آنها را در حد این تیم نمی دانند.

جابر انصاری و علی قربانی از جمله این بازیکنان هستند که به دلیل از دست دادن موقعیت های متعدد گلزنی مورد هجمه هواداران این تیم قرار دارند و این در حالی است که این دو مرد توجه و اعتماد شفر هستند.

با فرض این که حتی اگر در ابتدای فصل انتخاب نفراتی مثل انصاری، قربانی و یعقوب کریمی اشتباه هم بوده باشد، آیا در تیمی که ۷ بازیکن ملی پوش ایرانی و یک ملی پوش ازبکستانی، دو بازیکن بزرگ اما غیر ملی پوش مثل رحمتی و حیدری و دو بازیکن دارای شانس ملی پوش شدن مثل زکی پور و اسماعیلی هستند، وجود دو سه بازیکن ضعیف می تواند یک فاجعه باشد؟

* نقل و انتقالات نیم فصل

در فوتبال دنیا همه تیم ها و همه مربیان بازیکنانی را در ابتدای فصل می‌گیرند که به هر دلیلی در طول فصل به کار آنها نمی‌آیند و فلسفه نقل و انتقالات نیم فصل هم به همین دلیل است که مربیان و تیم ها در نیم فصل نقاط ضعف خود را ترمیم کنند. اتفاقی که برای استقلال هم می توانست بیفتد و آنها هم از این قائده مستثنی نبودند.