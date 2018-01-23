٩٠٠ سهمیه جدید بیمه فعالان قرآنی به ١٦ استان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز (دوشنبه) دوم بهمن ماه باقیمانده سهمیه بیمه سال ٩٦ را خطاب به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ١٦ استان کشور ابلاغ کرد.

بنا بر این گزارش بقیه استان‌ها سهمیه بیمه خود را حسب آمایش سرزمینی دریافت کرده اند و ٨٠٠ بیمه نامه توسط صندوق اعتباری هنر در دست صدور است.

خاطرنشان می شود مجموع ٩٠٠ سهمیه جدید به استان‌هایی تعلق یافته که هنوز سهمیه خود را کامل نکرده اند؛ این استان‌ها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، همدان و یزد می شود.

واجدین شرایط آیین نامه می توانند تا ٢٤ بهمن مدارک خود را به امور قرآنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و در صورت احراز شرایط، پروفایل عضویت خود را در سامانه صندوق اعتباری هنر به آدرسhonarcredit.ir/membership کامل کنند.