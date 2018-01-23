  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

وضعیت ارتباطی روستاهای کشور در فراکسیون اشتغال بررسی شد

وضعیت ارتباطی روستاهای کشور در فراکسیون اشتغال بررسی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت ارتباطی روستاهای کشور را در فراکسیون اشتغال مجلس تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس و اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محمدجواد آذری جهرمی در این جلسه، ابتدا گزارشی از وضعیت ارتباطی کشور ارائه داد. همچنین ضمن بررسی فرصت های اقتصاد دیجیتال در زمینه ایجاد اشتغال و کسب سهم از اقتصاد دنیا، وضعیت ارتباطی روستاهای کشور و ارائه خدمات توانمندساز برای روستاییان تشریح شد.

در این جلسه پیرامون این موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برمبنای گزارش ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات در این جلسه، طی سه ماه نخست فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایش بیش از ۶۴هزار روستا، سامانه‌ای فراهم شده است که وضعیت سه سرویس ارتباطی ثابت، همراه و اینترنت را به همراه وضعیت پوشش جاده ای، وضعیت خدمات صداوسیما و مراکز و خانه های بهداشت این روستاها، با جزئیات مشخص می کند.

کد مطلب 4207813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها