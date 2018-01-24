اردوغان: عملیات عفرین با قاطعیت ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه مدعی شد که هدف دولت این کشور از عملیات کنونی در شهر عفرین واقع در خاک سوریه اجرای عدالت بوده و آنکارا به دنبال تصرف سرزمین کشور دیگر نیست!

رئیس جمهوری ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری این کشور در این خصوص گفت: ابتدا گروه‌های تروریستی را از عفرین ریشه‌ کن و سپس زمینه بازگشت ۳.۵ میلیون آواره سوری موجود در ترکیه به موطن خود را فراهم خواهیم آورد.

وی در ادامه افزود: از منبج نقشه هایی که برای منطقه کشیده شده را بر هم زده و منطقه را از این مصیبت ها کاملا نجات می دهیم.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه هفته جاری (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.