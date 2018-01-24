قیمت نفت برنت افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه تحت فشار افزایش ذخایر انبارهای نفت و بنزین آمریکا قیمت نفت برنت که دیروز تا آستانه ۷۰ دلار هم رسیده بود، افت کرد. هرچند قیمت‌ها نزدیک به بالاترین مقادیر ۳ ساله خود باقی ماند.

قیمت نفت برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت خام، ۱۶:۳۰ به وقت تهران با ۸ سنت افت نسبت به قیمت بسته شده دیروز به ۶۹.۸۸ دلار برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱۶ سنت بالا رفت و در قیمت هر بشکه ۶۴.۶۳ دلار معامله شد.

سه‌شنبه شب موسسه سوخت آمریکا اعلام کرد که هفته گذشته ذخایر انبارهای نفت آمریکا ۴.۸ میلیون بشکه رشد کرده است این درحالیست که انتظار میرفت این هفته ذخایر ۱.۶ میلیون بشکه کاهش یابند.

داده‌های دولتی رسمی میزان ذخایر انبارهای آمریکا در اواخر روز چهارشنبه به وقت محلی این کشور از طریق اداره اطلاعات انرژی منتشر خواهد شد. تاجران باید تا آن زمان منتظر بمانند تا ببینند که این افزایش تایید خواهد شد یا خیر.

مدیر ارشد ساکسوبانک، اوله هانسن، می‌گوید: بازار تا به حال ۵۰ درصد رشد کرده است و بسیاری از انبارهای ذخایر نفتی هم مدت زیادیست که درگیر شده‌اند.

اما نشانه‌هایی دیده می‌شود که برخی از تاجران به دنبال محافظت از خود در برابر سقوط قیمت نفت هستند. با توجه به بالا رفتن قیمت‌های فروش و بالا رفتن نسبت ثبت قراردادهای پیش‌خرید نسبت به خرید نقدی ( ۹ به ۱)، امکان افت قیمت‌ها بالا رفته است.

اما برخی هم معتقدند از آنجایی که قیمت‌ها به خوبی با توافق کاهش تولیدات اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان متحد آنها پشتیبانی می‌شود، احتمال این که قیمت‌ها خیلی افت کنند وجود ندارد.