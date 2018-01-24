تعیین تکلیف زمان خرید پروتزهای کاشت حلزون

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صادقی نماینده خانواده کودکان نیازمند کاشت حلزون شنوایی گفت: امروز جلسه خوبی با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم و آنها پاسخگو بودند در این جلسه مقرر شد پروتزهای خانواده هایی که سهم خود را تا پایان سال ۹۶ به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران پرداخت می کنند، تا اواخر بهار سال آینده به مراکز کاشت حلزون ارسال شود.

وی تاکید کرد: والدین این کودکان نگرانی دارند که چه زمانی نوبت کاشت حلزون فرزندان آنها فرا می رسد که قرار شد در این زمینه اطلاع رسانی مناسب انجام شود که هم نوبت کاشت پروتز و هم زمان برگزاری مناقصه ها برای خرید پروتز به اطلاع خانواده ها برسد.

صادقی یادآور شد: امروز لیست پروتزهای وارد و توزیع شده در کشور را دیدم و هر خانواده ای که تا تیرماه سهم خود را پرداخت کرده بود، پروتز مورد نیازش به مراکز کاشت حلزون ارسال شده و این امیدواری وجود دارد که مشکلات این بیماران برطرف شود.

کاشت حلزون شنوایی برای بیماران ۴۶ میلیون تومان هزینه دارد که ۴۰ میلیون تومان آن توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت، ۳ میلیون تومان توسط نهادهای حمایتی و ۳ میلیون تومان توسط بیماران پرداخت می شود.