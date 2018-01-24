کشف انبار مشروبات الکلی خارجی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مهدی خدابخشی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: چند روز گذشته اخباری از منابع موثق به دست ماموران رسید که نشان می‌داد یک متهم فراری در مشهد اقدام به تهیه و توزیع مشروبات الکلی می‌کند.

وی افزود: با به دست آمدن این اطلاعات دستور جلب این متهم صادر و تیمی از ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی مسئول رسیدگی به این پرونده شدند.

خدابخشی تصریح کرد: ماموران در مرحله اول این عملیات به مخفیگاه این متهم فراری واقع در بلوار لادن ۱۴مراجعه و در اقدامی غافلگیرانه در حالی که متهم زیر چندین دست لباس مخفی شده بود، وی را دستگیر کردند.

جانشین دادسرای انقلاب مشهد ادامه داد: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهم چندین بطری مشروبات الکلی به همراه ۱۴عدد چک پول تقلبی ۵۰هزار تومانی را کشف و سپس راهی انبار وی واقع در بلوار وکیل آباد شدند.

خدابخشی بیان کرد: این محل نیز یک تعمیرگاه خودروهای سواری بود که به دلیل تخلف صنفی از چندی پیش پلمب شده بود که متهم اقدام به فک پلمب غیر قانونی و محل را به دپوی مشروبات الکلی تبدیل کرده بود.

وی تصریح کرد: تیم عملیاتی دادسرای انقلاب در بازرسی از محل دوم نیز ۳۰۰بطری انواع مشروبات الکلی خارجی و دو دستگاه موتور سنگین فاقد مجوز را کشف و ضبط کردند.

خدابخشی عنوان کرد: متهم این پرونده مجرم سابقه داری است که به دلیل فروش مشروبات الکلی تحت پیگرد قانونی بوده است و تحقیقات از او برای کشف دیگر جرائم احتمالی‌اش ادامه دارد.