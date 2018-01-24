دعوت رسمی از بازیکن و مدیر سابق پرسپولیس به کمیته اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق با ارسال نامه ای از دعوت مهدی طارمی، بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس، علی اکبر طاهری، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس، حسین هدایتی، اسپانسر باشگاه پرسپولیس و عبدالصمد ابراهیمی، وکیل طارمی خبر داد.

با توجه به تشکیل پرونده در کمیته اخلاق در خصوص تعارض تاریخ انعقاد قراردادهای مهدی طارمی در باشگاه‌های پرسپولیس و ریزه اسپور ترکیه و بررسی حواشی آن و نظر به جلوگیری از اطاله دادرسی و ادامه سیر رسیدگی، نفرات فوق باید جهت ادای پاره ای از توضیحات روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در این کمیته حضور داشته باشند.

همچنین روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان نیز در این نشست حضور خواهد داشت.