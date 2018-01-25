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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۳

استاندار هرمزگان:

شرایط کسب و کار در هرمزگان تسهیل می شود

شرایط کسب و کار در هرمزگان تسهیل می شود

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: شرایط کسب و کار در هرمزگان تسهیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست با اعضای خانه مدیران کارآفرین استان هرمزگان با تاکید بر اینکه ما به عنوان مسئول و همچنین کارمندان دستگاه های اجرایی باید برای کارآفرینان ارزش ویژه ای قائل شوند، عنوان کرد: کارآفرینان با ایجاد شغل و کسب و کار در راستای رفع مشکل بیکاری به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه ایفای نقش می کنند.

وی ادامه داد: در عرصه اقتصادی با توجه به مشکلاتی که همچون بیکاری داریم، دولت در حد توان خود با به بکارگیری تمام ظرفیت ها تلاش می کند تا مسائل و مشکلات حل شود اما اگر کارآفرینان نیز در کنار دولت قرار گیرند با هم می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و کارها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم نگرش کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به سرمایه گذاران، کارآفرینان و سایر مراجعه کنندگان به ادارات اصلاح شود، افزود: کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی باید به مراجعه کنندگان احترام بگذارند و به بهترین شکل پاسخگوی آنها باشند تا کار مردم انجام و فضا برای فعالیت کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم شود.

همتی بیان داشت: در راستای تسریع در صدور مجوزها، مرکز خدمات سرمایه گذاری را در هرمزگان فعال کرده ایم تا به سرعت درخواست های متقاضیان سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد و مجوزهای لازم صادر شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت های سرمایه گذاری و اشتغالزایی نیز در هرمزگان توسط این مرکز احصا و مجوزهای آن آماده خواهد شد تا متقاضیان در صورت مراجعه به دلخواه هرکدام از این فرصت ها را انتخاب و به سرعت کار خود را آغاز کنند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه در مجموع در تلاش هستیم شرایط کسب و کار در استان هرمزگان بهبود یابد و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: برای شبانه روزی کردن بازار بندرعباس نیز اقداماتی را صورت داده ایم تا رونق کسب و کار در بندرعباس بیشتر شود و به زودی این کار عملیاتی می شود.

همتی با بیان اینکه در جامعه ما بخش عمده ای از کارآفرینان و تولیدکنندگان مقید به قوانین و مقررات، نظم اجتماعی و اخلاق حرفه ای هستند، اضافه کرد: اگر نظارت و بازرسی نباشد آن بخشی که دنبال اجحاف در حق مردم و مصرف کنندگان هستند، سواستفاده خواهند کرد اما اگر هرکس ناظر و کنترل کننده خودش باشد، نیاز به بازرسی نیست.

وی گفت: اگر همه ما به این است برویم که احساس مسئولیت اجتماعی را در خود تقویت و آن را رعایت کنیم یک جامعه نمونه خواهیم داشت و هرکس باید تلاش کند در هر کسب و کاری، محصولات را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تولید و ارائه کند.

مدیرعامل خانه مدیران کارآفرین استان هرمزگان نیز در این نشست، بیان داشت: خانه مدیران کارآفرین هرمزگان به عنوان تشکلی مردم نهاد نزدیک به سه سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

عبدالرضا نادری پور افزود: برای نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر توسط اعضای این خانه شغل ایجاد شده است.

کد مطلب 4209594

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