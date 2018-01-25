بیمه فعالان قرآنی از آغاز تا امروز

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-سمانه نوری: یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جامعه قرآنی بحث بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که با درنظرگرفتن بیمه فعالان قرآنی و توقف چند ساله روند این بیمه تا چند ماه ، امید فعالان قرآنی براین بود که با توجه به وعده‌های مسئولان دولتی و متولیان این امر، این مسئله هرچه سریع‌تر سامان‌دهی و صندوق ویژه فعالان قرآنی شکل بگیرد که با توجه به عدم تخصیص بودجه در سال‌های گذشته و مسائل و مشکلاتی از این دست، معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی که متصدی چنین کاری است تا کنون نتوانسته رضایت جامعه قرآنی را کسب نماید.

بیمه فعالان قرآنی ارزنده ترین خدمتی است که از سال ۸۵ از طریق وزارت ارشاد به فعالان قرآنی ارائه می شد، فعالان قرآنی همراه با دیگر اصحاب فرهنگ و هنر از طریق صندوق حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نوسیندگان از خدمات بیمه ای بهره می بردند و در این مدت حدود ۲۰۰۰ نفر به عضویت این بیمه پیوستند.

اما از شهریور ماه سال ۹۲ بیمه فعالان قرآنی برای کسانی که قصد عضویت در این خانواده عظیم را داشتند قطع و از عضویت جدید در آن جلوگیری شد، این اتفاق به سبب اختلافات مالی و کمبود بودجه میان سازمان تامین اجتماعی و صندوق هنر رخ داد.

در اردیبهشت ماه سال ۹۳ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از لغو انعقاد بیمه فعالان قرآنی تا تاسیس یک صندوق مجزا برای فعالان قرآنی خبر داد، در حالی که به تعداد اعضای هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان در این صندوق روز به روز افزوده می شد.

اسفندماه سال ۹۵ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد تا بهمن ماه سال ۹۵ بیش از ۱۸هزار فعال قرآنی از حمایت‌های بیمه برخودار بودند و بهمن ماه ۹۵ حدود ۱۲ هزار نفر به این تعداد افزوده شدند.

حجت الاسلام حشمتی معاون قرآن و عترت ارشاد با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبار این معاونت در سال ۹۶ اظهار داشت: پیشنهاد دولت مبلغی کمتری بود اما با توجه به اینکه آقای صالحی امیری پیگیری‌هایی را انجام دادند این بودجه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و ما امیدواریم با این اعتبار بتوانیم قدم کوچکی در جهت حمایت از موسسات قرآنی و ترویج این فرهنگ برداریم. حدود ۲ هزار نفر از فعالان قرآنی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و در سال آینده نیز چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیز بیمه خواهند شد که همه اینها با همکاری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی، عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی ، با اشاره به فراز و نشیب‌های بیمه فعالان قرآنی و عدم تحقق راه‌اندازی صندوق حمایت از فعالان قرآنی گفت: این مسئله‌ای است که باید مسئولان وزارت و معاونت قرآن پاسخگوی آن باشند اما ما هم این گلایه‌مندی را داریم که چرا تنها دلخوشی فعالان قرآنی که همان بیمه بود را قطع کردند.

وی افزود: بسیاری از افراد جامعه قرآنی اعم از اساتید و مربیان قرآن به تنها چیزی که به‌صورت مستمر دلخوش بودند، بیمه بود که آن هم تقریباً تعطیل شد و بیمه بسیاری از آنان قطع شد و دیگر هم وصل نشد و اکنون تنها تعداد محدودی از جامعه قرآنی بیمه هستند و دارند فعالیت می‌کنند.

بیمه فعالان قرآنی در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بود به طوری که بسیاری از فعالان قرانی با وجود نام‌نویسی از این حق برخوردار نبودند و بیش از ۶ هزار نفر نیز هنوز در صف انتظار بودند

بیمه فعالان قرآنی در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بود به طوری که بسیاری از فعالان قرانی با وجود نام‌نویسی از این حق برخوردار نبودند و بیش از ۶ هزار نفر نیز هنوز در صف انتظار بودند.

امسال نیز بودجه‌ای ۱۰ میلیاردی برای بیمه فعالان قرآنی در نظر گرفته شده بود که در نهایت با انتشار قانون بودجه این مبلغ ۱۳,۵ میلیارد تومان اعلام شد که این امر به معنای افزایش ۵.۵ میلیاردی این بودجه نسبت به سال گذشته است.

حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت با اشاره به بودجه بیمه فعالان قرآنی اظهار داشت: با توجه به مبلغی که مصوب شده است اگر تمامی این بودجه تعلق بگیرد بیش از ۱۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

وی به اولویت‌بندی برای بیمه فعالان قرآنی اشاره کرد و گفت: امیدواریم مسئولان با تخصیص به موقع و کامل بودجه و بیمه شدن فعالان قرآنی یکی از دغدغه‌های آن‌ها مرتفع شود.

متأسفانه فعالان قرآنی تنها تشکلی نیستند که بیمه آنها قطع شده‌است و اقشار دیگری مثل قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی هم در این گروه قرار گرفته‌اند مجلس نسبت به تصویب بیمه دو گروه مذکور اقداماتی داشته اما فعالان قرآنی در این بین مهجور واقع شده و کسی به فکر حمایت از آنها نیست

متأسفانه فعالان قرآنی تنها تشکلی نیستند که بیمه آنها قطع شده‌است و اقشار دیگری مثل قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی هم در این گروه قرار گرفته‌اند مجلس نسبت به تصویب بیمه دو گروه مذکور اقداماتی داشته اما فعالان قرآنی در این بین مهجور واقع شده و کسی به فکر حمایت از آنها نیست.

فعالیت در حوزه قرآن که از منابع مبانی فکری تربیتی در نظام ماست اقدامی ارزشمند و درخور توجه است در حالی که نه تنها در زمینه دستمزد و حقوق شرایط مطلوبی برای فعالان این عرصه وجود ندارد بلکه همین حمایت بیمه‌ای که حداقل حمایت از یک قشر فرهنگی معرفتی است هم برای این گروه با اما و اگرهای بیسار و وقفه‌های نابجا اعمال می‌شود.

در همین راستا در مرداد ماه ۹۶ با حضور معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تفاهم‌نامه‌ای به منظور تسریع در روند بیمه فعالان قرآنی در محل معاونت قرآن و عترت صورت گرفت.

طی این تفاهمنامه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعهداتی را متقبل شده است که متن تعهدات به این شرح است.

١- پیگیری واریز مبلغ ٣٣ میلیارد ریال به حساب صندوق اعتباری هنر بابت استمرار بیمه در سال دوم از معاونت توسعه مدیریت و تامین منابع (مبلغ ٢٧ میلیارد ریال برای بیمه سال اول، اسفند ٩٥ به حساب صندوق اعتباری هنر واریز شده است)

٢- بررسی صلاحیت متقاضیان بیمه فعالان قرآنی

٣- تهیه فهرست فعالان قرآنی مورد تایید، به تعداد معادل سهم دولت برای یک سال تمام (١٠ درصد پایه حقوق مصوب شورای عالی کار به ازای هر نفر)

٤- ارسال فهرست مشخصات فعالان مورد تایید، مطابق با استانداردها به صندوق اعتباری هنر ( فهرست مذکور ١٨ اسفند به صندوق تحویل شده است)

همچنین در مقابل صندوق اعتباری هنر نیز تعهداتی را متقبل شده است که به شرح زیر است.

١- بررسی فهرست ارسالی از معاونت و احراز شرایط افراد براساس فرمت و نیازهای واحد فناوری و اطلاعات صندوق

٢- صدور معرفی‌نامه‌های بیمه برای فعالان قرآنی معرفی شده و عضو صندوق و ارسال به معاونت حداکثر تا پایان مردادماه ٩٦

براساس این گزارش، مدت این تفاهمنامه دو سال پس از تاریخ انقضاء بوده و تمدید تفاهم‌نامه و تداوم بیمه، بیمه‌شدگان با توافق و تشریک مساعی طرفین برای تامین بیمه سنوات آتی، امکان‌پذیر خواهد بود.

فقهی زاده: وعده می‌دهم طی سه سال آینده تعداد بیمه‌شدگان فعالان قرآنی را به دو برابر آمار فعلی افزایش دهیم. به گمانم این امکان با مشارکت‌های نهادهای رسمی و غیررسمی و جلب حمایت آنها می‌تواند موفق شود.

در همین راستا با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر درمنصب معاونت قرآن وعترت عبدالهادی فقهی زاده به جای حجت الاسلام محمد رضا حشمتی منصوب شد و در اولین نشست خبری معاونت قرآن وعترت درباره مساله بیمه فعالان قرآنی نیز گفت: اقدام و تلاش برای بیمه کردن فعالان قرآنی امر مهم و مبارکی بوده که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته. بسیاری از فعالان قرآنی در حد توان و بضاعت معاونت از این امکان بهره‌مند شده‌اند و اساسا معاونت وظیفه خود می‌داند تا در این‌باره اقدام کند. با این حال اطلاع دارم بسیاری از فعالان و مدرسان قرآن مناعت طبع بالایی دارند و حتی اصرار می‌کردند فرصت استفاده از بیمه در اختیار دیگری قرار گیرد. هر چه هست وعده می‌دهم طی سه سال آینده تعداد بیمه‌شدگان فعالان قرآنی را به دو برابر آمار فعلی افزایش دهیم. به گمانم این امکان با مشارکت‌های نهادهای رسمی و غیررسمی و جلب حمایت آنها می‌تواند موفق شود.

عبدالهادی فقهی‌زاده معاون قرآن و عترت ارشاد دوم بهمن‌ماه باقیمانده سهمیه بیمه سال ۹۶ را خطاب به مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۶ استان کشور ابلاغ کرد.

بقیه استانها سهمیه بیمه خود را حسب آمایش سرزمینی دریافت کرده‌اند و ۸۰۰ بیمه‌نامه توسط صندوق اعتباری هنر در دست صدور است.

گفتنی است، مجموع ۹۰۰ سهمیه جدید به استان‌هایی تعلق یافته که هنوز سهمیه خود را کامل نکرده‌اند؛ این استانها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، همدان و یزد می‌شود.

واجدین شرایط آیین‌نامه می‌توانند تا ۲۴ بهمن مدارک خود را به امور قرآنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و در صورت احراز شرایط، پروفایل عضویت خود را در سامانه صندوق اعتباری هنر به آدرس honarcredit.ir/membership کامل کنند.​