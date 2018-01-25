به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین و دومین کنفرانس بینالمللی فلسفه هنر با هدف گردآوری دانشمندان، محققان و پژوهشگران علمی جهت تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات خود در رابطه با فلسفه و هنر برگزار میگردد. برگزار کنندگان این کنفرانس درصدد هستند با ارائه یک پلت فرم بین رشتهای برای محققان و متخصصان، تازهترین نوآوریها، دغدغهها و همچنین چالشهای عملیاتی و راهحلهای اتخاذ شده در زمینههای مورد نظر را به اشتراک بگذارند.
بر این اساس از علاقمندان به موضوع کنفرانس دعوت میشود تا چکیدهای از آثار و مقالات خود را تا روز ۲۳ مارس ۲۰۱۹ از طریق آدرس https://www.waset.org ارسال نمایند.
نظر شما