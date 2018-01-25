به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه تجدید نظر بحرین با وارد ندانستن تجدید نظر در حکم صادره در خصوص سلب تابعیت از ۸ شهروند شیعه بحرین که یکی از آنان یک زن می باشد رأی به اخراج (تبعید) همه آنان از بحرین داده و همچنین هر یک از آنان را به بهانه سرپیچی از قانون مهاجرت و اقامت محکوم به پرداخت ۱۰۰ دینار بحرینی (معادل تقریبی ۱۰ ملیون ریال) نمود.

وزارت کشور بحرین در حرکتی غیر مترقبه و بدون هیچ گونه اخطار یا محاکمه پیشین در سال ۲۰۱۲ -برای اولین بار پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه- اقدام به سلب تابعیت از ۳۱ نفر از مردم عادی، نمایندگان سابق مجلس بحرین و روحانیون نمود که این ۸ نفر نیز در آن لیست قرار داشته اند.

وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه ای در رسانه ها بدون ارائه هیچ ادله و توضیحی ضمن اعلام سلب تابعیت از این افراد ادعا کرده بود این افراد برای امنیت بحرین مضر اند.

جزیره کوچک بحرین پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ تا کنون طی حکم های پادشاهی و یا توسط وزارت کشور اقدام به سلب تابعیت از حداقل ۵۲۰ شهروند خود در قضایایی سیاسی نموده است که در پی آن تعداد زیادی از آنان که در داخل بحرین حضور داشته اند از این کشور اخراج شده و با تبعید به کشورهای مختلف بدون داشتن هرگونه تابعیتی بی خانمان گشته اند.

سازمانهای حقوقی و مجامع بین الملل بارها اقدام نظام آل خلیفه به سلب تابعیت از شهروندان منتقد این نظام را محکوم نموده و آن را انتقام جویی سیاسی و برخلاف موازین بین المللی خوانده اند.