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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

«چشمهای نابینای شهر ما» در گالری هنر ایران نمایش داده می شود

«چشمهای نابینای شهر ما» در گالری هنر ایران نمایش داده می شود

نمایشگاه گروهی نقاشی و پرفورمنس «چشمهای نابینای شهر ما» از روز جمعه ۶ بهمن در گالری هنر ایران برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی و پرفورمنس «چشمهای نابینای شهر ما» که به کوشش الهه نیک پی و با حضور تعدادی از هنرمندان جمع آوری شده است و یک پرفورمنس با ایده پردازی نیلوفر رضوانی مقدم و الهه نیک پی با موضوع یکی از بیماری های خاص و معرفی آن به جامعه، برپا می شود.

این نمایشگاه  روز جمعه ۶ بهمن در گالری هنر ایران در خیابان حافظ خیابان خارک ضلع غربی تالار وحدت، در ساعت ۱۶ تا ۲۰ دایر می شود. در افتتاحیه نمایشگاه «چشمهای نابینای شهر ما» پرفورمنس نقاشی همراه با موسیقی اجرا می شود. 

«چشمهای نابینای شهر ما» به مدت یک هفته در گالری هنر ایران به نمایش در می آید.

کد مطلب 4209784
فریبرز دارایی

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