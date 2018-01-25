به گزارش خبرنگار مهر، برانکوایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی روز جمعه پرسپولیس برابر پیکان در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر که بعدازظهر امروز پنجشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد گفت: بازی فردا خیلی مشکل خواهد بود درست مثل تمام بازی هایی که داشتیم. اما اگر فوتبال پرسپولیس را دنبال کرده باشید متوجه می‌شوید سخت ترین بازی ها را همیشه با پیکان داشته ایم.

وی با اشاره به اولین دیداری که پرسپولیس برابر پیکان داشت تا همین آخرین دیداری که مقابل این تیم برگزار کرد، یادآور شد: باید بگویم دیدار با پیکان سرسختی های خاص خودش را دارد. پیکان ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را دارد. آقای جلالی خیلی خوب تیمش را هدایت می کند. به او تبریک می گویم که فلسفه فوتبالی را در پیکان تغییر داد.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: پیکان شاید خوب نبرد اما به سختی می بازد. آنها مقابل ذوب آهن با نتیجه دو بر یک باختند اما بهتر از آنها بودند. هدفمان شکست دادن آنهاست. آنها هم می خواهند جزو چهار تیم بالای جدول باشند و سهمیه آسیا را می گیرند.

ایوانکوویچ درباره شرایط پرسپولیس تصریح کرد: فرشاد احمدزاده و وحید امیری و کمال کامیابی نیا و آدم همتی را ندارم. امروز هم سید جلال حسینی دچار کشیدگی از ناحیه همسترینگ پایش شد. اما باز هم می خواهیم ببریم. لیگ برتر شبیه به ماراتن است که نتایج خوب و بد را به همراه دارد. پایان فصل مشخص می شود چه اتفاقاتی می افتد.

این مربی درباره احتمال بازی پیکان به سبک دفاع اتوبوسی اظهار داشت: پیکان در حال تغییر فلسفه بازی اش است. آنها فشار زیادی به بازیکن پا به توپ می آورند و پاسکاری ها را بالا برده اند. البته طبیعی است تاکتیک ما تا حدودی به نحوه بازی آنها مربوط می شود اما در تمریناتمان روی تیم هایی که خیلی بسته بازی می کنند، کار کرده ایم. مثل دو بازی قبلی مان که تیم های حریف خیلی دفاعی بازی کردند. در هر دو بازی قبلی هفتاد درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم.

وی درباره حاشیه های هفته جاری که برای پرسپولیس پیش آمد و صحبت هایی که اعضای سایر تیم ها درباره زیر سوال بردن قهرمانی پرسپولیس مطرح کردند تصریح کرد: همیشه در رابطه با تیم های بزرگ اتفاقاتی می افتد و بعضی ها هم دوست دارند که این اتفاقات ناخوشایند باشد. بعضی ها می خواهند ثبات ما را به هم بریزند. وظیفه مان این است مشکل ساز نشویم. من فکر می کنم خودمان مشکل نساختیم و دیگران ایجاد کردند. جرایمی که صادر شد به خاطر خطاهایی بود که رخ داد.

برانکو درباره رفتار مهدی طارمی و مصاحبه هایی که انجام داد، گفت: خیلی از باشگاه ها جریمه شده اند. اتلتیکو مادرید و رئال مادرید و بارسلونا هم همینطور جریمه شدند. بازیکن می تواند هر رفتاری کند. بهتر است از خودش بپرسید. ما به طارمی پیشنهاد قرارداد دوساله ارائه کردیم و او طور دیگری تصمیم گرفت، بطور کتبی اعلام کرد می خواهد برود. باشگاه هم از طریق این انتقال توانست پولی به جیب بزند. حالا او هر صحبتی می تواند انجام دهد.

سرمربی پرسپولیس درباره استعفای وکیل بین المللی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه بزرگی اش را نشان داد. نحوه این ارتباط به شرایط خود بازیکن بستگی دارد. هر بازیکنی برای این باشگاه مهم است. بازیکنی که نمی خواهد بازی کند مشکل برایش نمی سازیم و می تواند برود. بازیکنی را می خواهم که این تیم را دوست داشته باشد. همیشه تیم و باشگاه از همه مهم تر است و هیچ فردی بزرگتر از باشگاه نیست. باشگاه قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود.

ایوانکوویچ در پاسخ یه سوال خبرنگار مهر مبنی بر اظهارات ترکاشوند که گفته بود برانکو به باشگاه اعلام کرده است اگر طارمی روی دستمال کاغذی هم توافق کند قابل استناد است، اظهار داشت: بله من گفتم. از من پرسیدند آیا طارمی را می خواهی؟ من گفتم او را می خواهم. او هم آمد و باز هم آقای گل شد و بهترین بازیکن لیگ هم شد. من به خاطر تمام خدماتی که به پرسپولیس داد قدردانی می کنم. من پرسیدم داستانش در رابطه با ریزه اسپور چیست که هم طارمی و هم باشگاه به من گفتند که مشکلی نیست و قابل حل است. من به باشگاه گفتم باید مشکلش را حل کند چون برایمان اشکال ایجاد می کند.