به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در دیدار حجت‌الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی با بیان اینکه مجموعه ایدئولوژی‌های غیر دینی در زمان حاضر در مقابل تفکر اسلامی که داعیه تشکیل حکومت اسلامی را دارد، صف بندی کرده اند اظهار کرد: تفکرات مبتنی بر لیبرال دموکراسی غرب، جدی ترین و پیچیده ترین تقابل را با تفکرات اسلامی شکل داده اند.

وی افزود: شورای روابط خارجی آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی صراحتا اعلام کرد، قرن بیست و یکم قرن تقابل اسلام و تمدن غربی است. جورج بوش هم در زمان ریاست جمهوری خود در آمریکا طی مصاحبه رسمی گفته بود، ما با اسلام وارد یک جنگ ایدئولوژیک شده ایم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دشمنان در دشمنی با ما کاملا جدی هستند و آنهایی که خیال می‌کنند مسائل مبنائی عقیدتی بین ما و آن ها در یک مذاکرات دیپلماتیک قابل حل است، کاملا در اشتباه هستند.

حبیبی اظهار کرد: دشمنان ما به زعم خود به دنبال ریشه کن کردن این نوع تفکر اسلامی هستند و لبه تیز این دشمنی را بیش از همه به سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشانه‌گیری کرده‌اند.

وی افزود: آنها با ایتکه همه توانشان را به کار گرفته اند، اما شجره طیبه جمهوری اسلامی ایران نه تنها برقرار مانده بلکه شاخه های آن به جهان اسلام و به خصوص منطقه‌ای که در آن قرار داریم رسیده است. این محصول مقدس، ثمره لطف ویژه الهی، حضور فداکارانه مردم، پیشکسوتی روحانیت معظم و به خصوص مراجع عظام تقلید و رهبری حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همه عوامل محدثه انقلاب اسلامی را عوامل مبقیه آن دانست و گفت: لازمه این کار، داشتن فقه حکومتی بسیار غنی، بذل همت از طرف حوزه های علمیه و حضور مراجع عظام و سازمان روحانیت در متن همه امور انقلاب وکشور با محوریت ولی فقیه زمان است.

حبیبی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های شگفت انگیزی نصیب ملک و ملت شده ولی فاصله ما با جامعه و دولت اسلامی فاصله معتنابهی است.

در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام سید جواد شهرستانی با تاکید بر اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید انتقادپذیر باشیم، گفت: انتقاد سازنده می‌تواند ما را به سوی کمال بکشاند اما متاسفانه ما با این انتقادها برخورد بدی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید همواره به انتقادات و مطالبات مردم توجه شود، اظهار کرد: عده‌ای از کسانی که اخیرا به دلیل مشکلات اقتصادی به خیابان آمدند و بطور مسالمت‌آمیزی اعتراض کردند، مدافع انقلاب و نظام هستند و همواره در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هم شرکت کرده‌اند. مسئولین کشور نباید به این افراد تودهنی بزنند و برخورد بدی داشته باشند بلکه باید حساب آن ها را از آشوب‌طلبان جدا کرده و به مطالباتشان رسیدگی کنند.

نماینده آیت‌الله سیستانی با تاکید بر اینکه محور تشییع و چشم امید همه شیعیان دنیا جمهوری اسلامی است، گفت: ما باید محوریت شیعه را در ایران حفظ کنیم و اجازه ندهیم که سنگ‌اندازی های دشمن باعث تخریب چهره اسلام و تشییع شود.

حجت‌الاسلام شهرستانی خاطرنشان کرد: من منکر ضعف‌ها و نابسامانی‌هایی که در کشور وجود دارد نمی‌شوم اما این یک واقعیت است که برخی از ما قدر نعمت این انقلاب را نمی‌دانیم.