دست هواداران را می بوسم/ در بازی های گذشته هم باید پیروز می شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزای پس از پیروزی چهار برابر صفر تیمش برابر پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی به نمایش گذاشتیم. ما در هفته های گذشته هم می توانستیم برنده باشیم اما متأسفانه بدشانسی دست از سر ما بر نمی داشت و توپ هایمان به گل تبدیل نمی شد.

هافبک استقلال تصریح کرد: امروز از ابتدا بر بازی مسلط بودیم و توانستیم در همان دقایق ابتدایی به گل دست پیدا کرده و فکر می کنم این مسئله باعث شد تا شیرازه حریف از هم پاشیده شود و بتوانیم به سه گل دیگر دست پیدا کنیم.

برزای در پاسخ به این سوال که بعد از مدتها در ترکیب اصلی قرار گرفتید و چه حسی دارید، تأکید کرد: قبل از هرچیز از هواداران ممنونم. دست تمرینات خوبی انجام داده بودم و در شرایط آرمانی بودم و خوشحالم که توانستم با ارائه یک بازی خوب یک گل به ثمر برسانم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راجع به سرمربی سابق ات علیرضا منصوریان صحبت می کنید یا خیر؟ افزود: هیچ حرفی در این خصوص ندارم و تنها تمرکزم بر موفقیت استقلال است.

هافبک استقلال در پایان خاطرنشان کرد: ما به روزهای اوج بازگشتیم و مطمئنم با بازی های سختی که در پیش داریم باید تمریناتمان را بیشتر کرده تا بتوانیم برابر حریفانی چون ذوب آهن، پرسپولیس، نفت آبادان حاضر شویم.