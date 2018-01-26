مصلحت باعث شد نام سریال «۸۷ متر» شود/ موضوع من جامعه است

کیانوش عیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «۸۷ متر» که این روزها در حال ساخت آن است، گفت: برای من داستان و هسته اصلی هر قصه ای بهانه ای است تا آنچه را که می خواهم بیان کنم. در سریال «روزگار قریب» هم همینطور بود قصد من این نبود که بیوگرافی ای از زندگی یک پزشک ارایه کرده و زندگی اش را تصویر کنم بلکه منظور دیگری داشتم.

وی ادامه داد: زندگی پزشک «روزگار قریب» بهانه ای شد تا بتوانم پوست انداختن کشور را در آن سال ها یعنی سال ۱۸۹۵ به این طرف ببینم. در آن دوره بسیاری از پدیده ها در حال شکل گیری بودند و آن مقطع برای کشوری که می خواست تغییر کند بسیار حساس بود.

این کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون تصریح کرد: آن زمان شخصیت دکتر قریب در درجه دوم اهمیت قرار داشت ولی بهانه و عنصر خوبی بود تا بتوانیم با استفاده از نمایش زندگی وی مسایل مورد نظرمان را بیان کنیم. اینجا هم دغدغه ما همین است، درباره موضوعی که سریال می سازیم یعنی فروش یک خانه در یک زمان به دو نفر و کلاهبرداری با آن فیلم و سریال های بسیاری ساخته شده است و این موضوع به تنهایی برای من حایز اهمیت نیست.

عیاری با اشاره به دغدغه های خود عنوان کرد: آنچه برای من مهم است ارتباط آدم ها با یکدیگر و جامعه است و ما مسایلی از جمله حقه بازی، تقلب، بی مسئولیتی، دروغ و... را مطرح می کنیم که در جامعه وجود دارد.

این کارگردان سینما و تلویزیون درباره بودجه تلویزیون و اینکه این پروژه را دچار مشکل خواهد کرد یا خیر؟ توضیح داد: ما این نگرانی را داریم که کمبود بودجه تاثیر خود را روی سریال بگذارد و می گذارد با این حال من سعی می کنم تا جایی که زورم برسد این مشکلات را پشت سر بگذارم و کیفیت کار خود را کاهش ندهم.

وی درباره اینکه چرا نام این سریال فقط به دلیل ارجاع به یک اتفاق تغییر کرد، گفت: به هر حال تلویزیون بنا بر مصلحت هایی ترجیح داد که نام این سریال «۸۷ متر» شود و متاسفانه اینگونه عنوانش تغییر کرد.

عیاری در پایان درباره رویکرد تلویزیون نسبت به داستان و اینکه سخت گیری ای داشته اند یا خیر بیان کرد: ما تا الان راحت کار کردیم و مشکلی نداشتیم و بخشی از تصاویری هم گرفته شده است برای مدیران فرستاده شده که خوشبختانه مشکلی نداشتند.