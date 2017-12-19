حسن آقاکریمی مدیر تولید سریال «۸۷ متر» که این روزها به کارگردانی کیانوش عیاری ساخته می شود درباره آخرین خبرها از این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: ما حدود چهار ماه است که تصویربرداری سریال«۸۷ متر» را آغاز کرده ایم و حدود ۲۰ درصد از کار تولید شده است.

وی ادامه داد: بخش هایی از سریال که راف کات اولیه آن انجام شده بود نیز تحویل داده شد و براساس همان راف کات ها فکر می کنم این مجموعه اثر بسیار جذابی باشد.

مدیرتولید سریال «۸۷ متر» با اشاره به بازیگران و روند فعلی کار گفت: در حال حاضر در لوکیشنی در میدان نیلوفر مشغول کار هستیم و بازیگران اصلی سریال جلوی دوربین بازی می کنند.

آقاکریمی اظهار کرد: این سریال طبق روند کاری آقای عیاری پیش می رود و امیدواریم که بتوانیم در زمان تعیین شده کار را تحویل بدهیم.

وی درباره مشکلات مالی که چند پروژه تلویزیونی را درگیر کرده است، عنوان کرد: مساله این است که تلویزیون باید میان پروژه ها تفاوت قایل شود و در نظر بگیرد که هر پروژه ای در چه شرایطی و لوکیشن هایی گرفته می شود.

مدیر تولید سریال «۸۷ متر» درباره مشخص کردن مقدار دقایقی که هر کارگردان باید در طول روز از کار تصویربرداری کند، بیان کرد: این کار اشکالی ندارد چون بالاخره باید براساس این بازه زمانی روزانه برآورد صورت بگیرد و قرارداد بسته شود. با این حال باز هم باید نسبت به کارگردان و شرایط پروژه این مساله را در نظر گرفت. در حال حاضر کار ما از جدولی که تلویزیون تصویب کرده عقب تر است و امیدواریم این محاسبه ها استانداردتر شود.

وی درباره بودجه هایی که به پروژه ها تعلق می گیرد، توضیح داد: مسایل مالی ما اصلا خوب نیست، تلویزیون می خواهد پرداخت مالی را براساس جدول خودش تنظیم کند درحالیکه این جدول با شرایط سریال ما منطبق نیست و به همین دلیل ما اکنون بدهی انباشته شده ای داریم که اگر حتی قسط ما را هم بدهند بودجه ای برای ادامه نداریم.

آقاکریمی در پایان درباره مشکل بودجه در تلویزیون اظهار کرد: تلویزیون به شکل قطره چکانی بودجه می دهد که مشکلی حل نمی کند البته آنها هم دچار مشکل هستند و من نمی گویم این کار عامدانه انجام می شود با این حال ما را هم دچار مساله کرده ست.