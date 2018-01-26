۸۵ درصد داوطلبان تمایل به تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور ندارند

به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور وزاری آموزش و پرورش، علوم و رئیس سازمان سنجش و جمعی از کارشناسان برای بررسی قانون حذف کنکور و چرایی عملی نشدن این قانون برگزار شد.

بنابر این گزارش زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلساتی که در این کمیسیون برگزار شد، بیان کرد: اجرایی شدن قانون حذف کنکور بدون تلاش دو وزیر آموزش و علوم امکان‌پذیر نیست؛ در این جلسه وزرا با بیان نظرات خود درباره حذف کنکور چرایی عملی نشدن آن را توضیح دهند و در صورت مخالفت با حذف کنکور راهکار جایگزین را مطرح کنند.

سنجش صلاحیت متقاضیان ورود به دانشگاه به آزمونی استاندارد نیاز است

وزیر علوم با اشاره به قانون مجلس درباره سنجش و پذیرش دانشجو، بیان کرد: بخشی از این مصوبه یعنی تاثیرگذاری سوابق تحصیلی که به عهده سازمان سنجش است تا جایی که در توان این سازمان است انجام شده است؛ برای سال ۹۷ باید تصمیم‌گیری شود که روند قبلی اجرا شود یا تغییر کند.

وی ادامه داد: پذیرش دانشجو در برخی از دانشگاه‌ها با متقاضیان بسیاری روبه‌رو است و قطعا برای سنجش صلاحیت متقاضیان به آزمونی استاندارد نیاز است؛ این سنجش تا امروز با کنکور انجام می‌شد؛ اگر قرار است سوابق تحصیلی اعمال شود دانش آموزی که در نقاط دوردست بدون امکانات زندگی می‌کند با دانش‌آموزی که در شهری مانند تهران است با چه استانداردی برای ورود به دانشگاه سنجیده می‌شوند؛ باید حق جوانان دوردست حفظ شود.

وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه در تمام مدارس نمره‌دهی با یک معیار انجام نمی‌شود، تاکید کرد: نمره امتحانات زمانی می‌تواند ملاک باشد که با یک استاندارد ثابت حاصل شود که این استاندارد را آموزش و پرورش باید در اختیار وزارت علوم قرار دهد تا سازمان سنجش آن را اجرایی کند.

وی اظهار کرد: سازمان سنجش براساس قانون آنچه در توان داشته انجام داده یعنی حدود ۸۵ درصد متقاضیان با سوابق تحصیلی وارد دانشگاه می‌شوند، ۱۵ درصد باقیمانده برای ورود به رشته‌های پرمتقاضی باید با یکدیگر رقابت کنند؛ در هر جا که رقابت و مسابقه‌ای وجود دارد استرس موضوعی طبیعی است.

غلامی در ادامه افزود: در وزارت علوم کارگروهی تشکیل شده و پیشنهاداتی برای حذف کنکور تدوین شده است، بهتر است وزارت آموزش و پرورش نیز پیشنهادات خود را ارائه دهد تا با تلفیق این دو نتیجه مطلوب حاصل شود؛ طبق نظرسنجی سازمان سنجش ۸۵ درصد داوطلبان تمایل به تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور ندارند.

بنا بر این گزارش غلامی با بیان اینکه تغییر نوع کنکور باید تدریجی و بااطلاع رسانی باشد، گفت: مدل برگزاری کنکور باید مشخص شود و سپس از سال‌های بعد اجرایی شود.