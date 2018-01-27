به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در سه بخش تدوین شده است؛ بخش اول به تاریخچه ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی و نحوه گسترش این شبکه‌ها در ایران و جهان می‌پردازد.

بخش دوم تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و ارزش‌ها و سنت‌ها و عواطف را مورد بررسی قرار داده و به بررسی اثرات روانی و اجتماعی بازی‌های کامپیوتری، تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی و اثرات مثبت و نیز تهدیدهای آن بر زندگی زناشویی ایرانیان می‌پردازد.

بخش سوم کتاب «شبکه‌های مجازی و خانواده» هم چگونگی مدیریت رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی در خانواده را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای این مسئله ارائه کرده است.

کتاب ۱۲۸ صفحه‌ای «شبکه‌های مجازی و خانواده» به قیمت ۹ هزار تومان منشر شده است.