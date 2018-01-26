گفتمان انقلاب برای جوانان بازگو شود/اتحادایران موردغضب دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا بهترین تکیه گاه برای انسان در دنیا و آخرت است.

وی افزود: امام علی(ع) می فرماید: ای مردم در دنیا به دو چیز تکیه کنید و به دو چیز تکیه نکنید، به «ایمان و تقوا» و «عمل صالح و نیک» تکیه کنید، به «عافیت و تندرستی» و «ثروت و بی نیازی» تکیه نکنید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه یک لحظه ممکن است بیمار شوید و سلامتی خود را از دست دهید، یک آن ممکن است حادثه ای اتفاق افتد و ثروت شما بر باد برود و فقیر شوید، تصریح کرد: خوب است انسان ارزش ها را در دنیا بشناسد و به آنها تکیه کند.

حماسه مردم آمل در مقابله با منافقین

آیت الله میرعمادی به جمعه ۵ بهمن ماه سالروز حماسه مردم آمل در برابر منافقین اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۶۰ منافقین برای مقابله با نظام دست به انواع ترفندها زدند، از اقدام مسلحانه تا سایر توطئه‌ها، در جنگل مخفی شدند و در ۶ بهمن ماه سال ۶۰ به آمل حمله کردند تا شهر را تصرف کنند و راه مواصلاتی شمال به تهران را ببندند.

وی خاطرنشان کرد: مردم آمل حماسه آفریدند و شهر را به سنگر تبدیل کردند، هزار سنگر ایجاد کردند و منافقین کوردل به اهداف شوم خود نرسیدند و همین امر باعث شد منافقین رسوا شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به ۱۳ جمادی الاولی سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) و ایام فاطمیه اشاره کرد و بیان داشت: دو تاریخ برای شهادت حضرت زهرا(س) نقل شده است، یکی سوم جمادی الثانی و دیگری ۱۳ جمادی الاولی، ایام فاطمیه را باید گرامی بداریم و عزای ایشان باشکوه برگزار شود.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: همه برکات از ائمه است و ائمه از نسل این بانوی گرامی هستند.

گفتمان انقلاب برای نسل جوان بازگو شود

وی به هفتم بهمن ماه سالروز تحصن روحانیون در اعتراض به جلوگیری دولت بختیار از ورود امام(ره) به میهن اشاره کرد و اظهار داشت: سرانجام امام بزرگوار در ۱۲ بهمن ماه به میهن بازگشت و این روز آغاز دهه مبارک فجر است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه امسال چهلمین سال پیروزی انقلاب است، ضرورت دارد گفتمان انقلاب برای نسل جوان بازگو شود، تصریح کرد: در چهلمین سال انقلاب لازم است واقعیت های انقلاب برای مردم بازگو شود و تاریخ انقلاب ورق زده شود، نگاهی به گذشته داشته باشیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه رژیم شاهنشاهی به شدت وابسته به غرب بود، ایران در سیاست، اقتصاد و مسائل نظامی وابسته بود، سیاست ایران را آمریکایی ها تعیین می کردند و فرهنگ غربی را در ایران رواج می دادند، افزود: صنعت و نفت ایران در اختیار آمریکایی ها بود، مراکز حساس نظامی و صنعتی در دست غربی ها بود، این مسائل را باید یادآور شد.

انقلاب دست آمریکایی ها را از کشور قطع کرد

وی با بیان اینکه وضعیت بهداشت و درمان اسفبار بود و پزشک های هندی و بنگالی طرح خود را در ایران می گذراندند، هنوز قضیه کاپیتولاسیون را یادمان نرفته است، نصریح کرد: انقلاب دست آمریکایی ها را از کشور قطع کرد؛ به برکت انقلاب در همه زمینه ها پیشرفت کردیم، نواقص و مشکلات جای خود را دارد، اما نباید نعمت های الهی را فراموش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه پیشرفت های علمی ایران را با جاهای دیگر مقایسه کنید، امروز اساتید دانشگاه های ما صاحب نظر هستند، گفت: متخصصان ما متعهد هستند و با اعتماد به نفس خلاقیت و ابتکار دارند، صنعت نفت دست خودمان است، دانشگاه در دست دانشگاهیان است و مقالات علمی دانشمندان ما در دنیا زبانزد است.

برنامه دفاع موشکی ایران اسلامی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز اقتدار، امنیت و پیشرفت ایران موجب حیرت دنیا شده است و آمریکا مانع پیشرفت ایران است، استکبار جهانی مهم ترین مانع پیشرفت است، افزود: آمریکا به دنبال بازنگری در برجام است تا جلوی توان موشکی ایران را بگیرد، ۴۰ سال است دست آمریکا از ایران قطع شده و حالا می خواهد جلوی توان موشکی را بگیرد، برنامه دفاع موشکی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

وی ادامه داد: آمریکایی ها هنوز در قرون وسطی به سر می برند و فکر می کنند ایرانی ها باید از آنها اجازه بگیرند، اما اقتدار ایران به گونه ای است که خود آمریکا به لرزه در می آید.

آمریکا به وسیله ۳ عامل اهداف استکباری خود را دنبال می کند

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه آمریکا با سه عامل اهداف استکباری خود را دنبال می کند، نخستین عامل پول و پرداخت منابع مالی است، اظهار داشت: آمریکا پول خرج می کند بودجه می گذارد برای مقابله با ایران اسلامی، برخی کشورهای مرتجع مثل عربستان با تکیه بر پول و ثروت و مال می خواهند با ایران مقابله کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دومین عامل تهدید نظامی است، می ترسانند که توان موشکی ایران را منهدم می کنند، که تاکنون هیچ غلطی نکرده اند و در آینده هم هیچ غلطی نمی کنند، تصریح کرد: سومین عامل تبلیغات است، استفاده از رسانه و شبکه های اجتماعی علیه ایران را در دستور کار دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید هوشیار باشیم و بصیرت داشته باشیم و تحت تاثیر شایعات قرار نگیریم، افزود: بلندگوهای تبلیغاتی دشمن ایران را بمباران تبلیغاتی می کنند چون عظمت ایران را می بینند و می هراسند؛ ایران تنها کشور مستقلی است که تصمیم گیری امورات آن به دست مردم است.

۳ عامل تداوم انقلاب و خنثی شدن توطئه های دشمن

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ایران هم سه عامل دارد که به وسیله آنها پیشبرد و تداوم انقلاب را دنبال می کند و توطئه های دشمن را خنثی می کند، اظهار داشت: نخستین عامل رهبری آگاه، هوشیار و دشمن شناس است، بدانیم که امام زمان(عج) به رهبری فرزانه انقلاب توجه دارد، وگرنه یک شخص عادی نمی تواند این بار سنگین را هدایت کند و به سر منزل مقصود برساند.

ایمان، بصیرت و حضور مردم در صحنه عامل تداوم انقلاب است؛ پایبندی مردم به انقلاب همه فتنه ها را خنثی می کند

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تا زمانیکه رهبری آگاه و هوشیار را داریم، ایران اسلامی همانند کشتی نجاتی است که امواج طوفان را کنار می زند، تصریح کرد: ایمان، بصیرت و حضور مردم در صحنه دومین عامل تداوم انقلاب است؛ پایبندی مردم به انقلاب همه فتنه ها را خنثی می کند.

وی اتحاد و انسجام ملی را سومین عامل تداوم انقلاب و خنثی شدن نقشه های دشمن برشمرد و یادآور شد: این اتحاد مورد غضب دشمنان است، دشمنان به دنبال تفرقه و جدایی و ایجاد اختلاف اقوام و مذاهب هستند.