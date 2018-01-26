عصبانیت برانکو بعد از برد پرسپولیس/ اوسیانو کروز کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از پایان بازی پرسپولیس با پیکان در گفتگوی تلویزیونی گفت: از این برد راضی هستم. احترام زیادی برای پیکان قائل بودیم. آنها خوب بازی می کنند و سخت می بازند.

وی افزود: ما خیلی زود تفاوت را ایجاد کردیم و از این تیم جلو افتادیم و کنترل بازی را در دست گرفتیم. تنها ضعفمان این بود که بعد از دریافت گل ضعیف کار کردیم. می دانستیم گل سوم کار را تمام می کند.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: امروز بدون سه بازیکن فیکس خود بازی کردیم ولی بازیکنان جایگزین هم عالی کار کردند. می دانستیم بازی سختی داریم.

برانکو یادآور شد: این مسائل اخیر در تیم تاثیرگذار بود. برایم مهم بود که بازیکنانم ثبات را نشان دادند. ما می خواهیم در هر بازی حداکثر نتیجه را بگیریم. خواستمان قهرمانی است.

وی درباره اینکه چند بازیکن اصلی خودش را در اختیار نداشت، یادآور شد: بله ما یکبار دیگر نشان دادیم بازیکنان با کیفیتی داریم. مهم است شرایطمان مثل پارسال نیست. امسال هرگز جای خالی فرشاد احمدزاده، وحید امیری و کمال کامیابی نیا حس نشد. این نشان دهنده نیروی زیاد ماست.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه تیمش تا حد زیادی قهرمان این فصل است، تاکید کرد: ما صدر جدول هستیم و همه ما را گزینه اول قهرمانی می دانند ولی قطعا تا زمانی که روی کاغذ هم قهرمان نشده ایم حقی برای کم کاری نداریم و هر بازی برای ما مهم است.

برانکو همچنین در نشست خبری بازی گفت: خیلی راضی و خوشحالیم. این برد بسیار مهم بود مقابل یک حریف سرسخت. این سخت ترین شکست پیکان در این فصل بوده است. آنها سازماندهی شده و محکم بازی می کنند و سزاوار این برد بودیم. به بازیکنانم تبریک می گویم. به موقع و خیلی زود دو گل زدیم. بعد از آن این دو گل به ما اطمینان خاطر داد.

وی تصریح کرد: زودتر از اینها باید تکلیف بازی را روشن می کردیم. به بازیکنانم برای میل و شوقی که داشتند و این برد زیبا تبریک می گویم. یکبار دیگر ثابت شد که داشتن یک نیمکت قوی و خوب مهم است. امروز بدون سه بازیکن اصلی به میدان رفتیم. بازیکنان ما در هر لحظه می توانند بازی کنند و معیار پرسپولیس را پاسخگو هستند. از هواداران پرشور هم تشکر ویژه دارم که یار دوازدهم ما هستند.

برانکو درباره اینکه پرسپولیس امروز مثل یک بنز بود و همه چیزش روی فرم بود بخصوص میل به شوتزنی بازیکنان این تیم، تاکید کرد: با نظر شما موافقم. ما امروز خوب عمل کردیم. شوتهای از راه دور مسئله ای است که ما روی آن اصرار داریم. مقابل گسترش فولاد هم حدود ۲۰ ضربه به سمت دروازه حریف داشتیم.امروز هم همینطور که اصرار بر هجوم داشتیم و نفوذ بازیکنان بیشتر برای ضربه آخر.

وی تاکید کرد: این شوتزنی میل و برنامه ما بود. از این بابت راضی هستیم چون شوتزنهای خوبی مثل نعمتی، مسلمان و منشا داشتیم. شوت زدن بخش مهمی از کار است اما فرصتهای زیادی برای گلزنی داشتیم.

برانکو در خصوص اینکه پرسپولیس امروز اجازه نداد حریفش دفاع اتوبوسی کند و همانند پرسپولیس دهه ۶۰ بازی کرد، گفت: ما خودمان را آماده می کنیم. فلسفه و دیدگاه پرسپولیس در کنار هواداران این است که نمی تواند بسته و بزدلانه بازی کند. بازی ما نمی تواند حسابگرانه باشد. فرقی نمی کند در خانه باشد یا خارج خانه. پرسپولیس باز و هجومی بازی می کند. همیشه همه چیز عالی نخواهد بود. همه زحمات ما به خاطر هواداران است. این در سنت و فرهنگ هواداران ماست که اینرا از ما می خواهند. امروز هم مثل همیشه شروع کردیم. پیکان هم می خواست هجومی بازی کند ولی نشان دادیم قدرت و انرژی این بازی ها را داریم.

وی ادامه داد: می دانیم خیلی از حریفان بسته بازی می کنند. مقابل گسترش و نفت هم که مساوی کردیم، حدود ۱۵ فرصت گلزنی داشتیم. گاهی اوقات نتیجه می دهد و توپهایمان گل می شود؛ گاهی هم نمی شود ولی دوست دارم بازیکنانم در کنار هواداران از بازی لذت ببرند. تشویق هواداران در آخر بازی بزرگترین جایزه و پاداش برای من و بازیکنان است.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه با توجه به گلزنی کادوین منشا، کدام بازیکن خارجی پرسپولیس بهترین عملکرد را داشته است، گفت: پاسخ به این سئوال سخت است. گادوین منشا سال گذشته فصل خوبی در پیکان داشت. امسال هم در تیم ما در خیلی از مسابقات کیفیت بالای خودش را نشان داده است بخصوص در لیگ قهرمانان آسیا. انتظارمان این است که منشا بهتر و بهتر بشود و در سطحی که امروز بود بماند. کار ساده نیست ولی نشان داد که کیفیت و دانش کار را دارد.

برانکو در خصوص اظهارنظر اوسیانو کروز دستیار کارلوس کی روش مبنی بر اینکه اولویت فوتبال ایران باید تیم ملی باشد نه باشگاه ها، گفت: نمی دانم. این مصاحبه در مورد چیست؟ علاقه ای هم ندارم بدانم. لیگ قهرمانان آسیا تداخلی با جام جهانی ندارد. همه علاقه دارند تیم ملی در روسیه نتیجه بگیرد اما همه هواداران هم علاقه دارند تیم هایشان در لیگ قهرمانان نتیجه بگیرند. شاید فکر می کنند باید از لیگ قهرمانان انصراف بدهیم؟

وی درباره اینکه گویا مربیان تیم ملی انتظار دارند باشگاه ها ملی پوشان خود را به لیگ قهرمانان نبرند، گفت: یعنی به آنها استراحت بدهیم؟

برانکو سپس از خبرنگاران پرسید: اصلا کروز کیست؟

سرمربی پرسپولیس بعد از پاسخ خبرنگاران بدون اعتنا به این صحبت نشست خبری را ترک کرد.