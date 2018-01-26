برای قهرمانی باید بازی به بازی جلو برویم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی درباره برد پرسپولیس مقابل پیکان تهران گفت: از ابتدا هم می دانستیم بازی سختی داریم کادر فنی این موضوع را گفته بود. پیکان یکی از بهترین تیم هاست. در روزی که چند بازیکن خود را نداشتیم توانستیم سه امتیاز خیلی مهم کسب کنیم.

وی در مورد اختلاف امتیاز بالای این تیم با سایر رقبا در لیگ برتر اظهار داشت: چند ماه قبل بود که همه می گفتند پرسپولیس راحت قهرمان لیگ می شود اما در این چند بازی دیدید که کار سختی داریم و باید بازی به بازی جلو برویم تا به قهرمانی برسیم.

کاپیتان پرسپولیس درباره صحبت های مهدی طارمی که حاشیه هایی را برای این باشگاه به وجود آورده است، تصریح کرد: خدا کند این مسائل تمام شود. واقعا در شرایط حساسی هستیم و اگر نتوانیم خودمان را برای بازی های آسیایی جمع و جور کنیم کار سختی پیش رویمان قرار می گیرد.

حسینی درباره اینکه طلب خود را از باشگاه نفت تهران گرفته است یا نه گفت: متاسفانه هیچ تماسی با ما نگرفتند. آقایان باشگاه نفت را محلی برای پول درآوردن کرده اند تا اسم و رسمی برای خود به جا بگذارند. امیدوارم به این مشکلات رسیدگی شود. خودمان هم خسته شده ایم که اینقدر این موضوع را گفته ایم.