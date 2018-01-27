به گزارش خبرنگار مهر، سایت «ارم نیوز» امارات اعلام کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری بازی های لیگ قهرمانان آسیا در کشور بی طرف را لغو کرده است. این سایت نوشت: « براساس برخی گزارش ها و باوجود مشکلات سیاسی، کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست امارات و عربستان را برای بازی با تیم های ایرانی و قطری در زمین بی طرف رد کرده است. قرار است این رای امروز و توسط کمیته بررسی شرایط این کشورها اعلام شود.»

همچنین حساب رسمی سایت «استاد الدوحه» قطر در خبری فوری اعلام کرد که کمیته تشکیل شده کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حل این مشکل بازی در کشور بی طرف را رد کرده است.

این در حالی است که «ترکی آل شیخ» رئیس هیات ورزش عربستان دو روز پیش اعلام کرد عربستانی ها مشکلی برای بازی در خاک قطر ندارند.

لغو بازی در کشور ثالث در حالی برای قطری ها اعمال شده است که به نظر می رسد AFC رویه برگزاری بازی تیم های عربستانی و ایرانی در کشور بی طرف را ادامه بدهد چرا که در بیانیه اولیه کنفدراسیون آسیا هم نامی از کشور ایران نبود و بر حل مشکل بین سه کشور قطر، امارات و عربستان تاکید کرده بود.