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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ورود پروژه های علوم انسانی به عرصه بین الملل

ورود پروژه های علوم انسانی به عرصه بین الملل

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: درحال برنامه ریزی برای توسعه بخش بین الملل در طرح اعتلای علوم انسانی هستیم.

حسنعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای طرح اعتلای علوم انسانی به عرصه های بین المللی توجه شده است و در این راستا برنامه داریم مزیت ها و نقاط قوت علوم انسانی بومی ایرانی را برای جهان بازگو کنیم.

وی افزود: برای اجرای پروژه های بین المللی در طرح اعتلا از توانایی مرکز اسناد آسیا پژوهشکده علوم انسانی استفاده خواهیم کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی اظهار داشت: در این راستا با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امورخارجه، سازمان همکاری های اقتصادی(اکو)، یونسکو و معاونت بین الملل وزارت علوم هماهنگی های خوبی انجام شده است.

کد مطلب 4211440

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