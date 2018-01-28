ورود پروژه های علوم انسانی به عرصه بین الملل

حسنعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای طرح اعتلای علوم انسانی به عرصه های بین المللی توجه شده است و در این راستا برنامه داریم مزیت ها و نقاط قوت علوم انسانی بومی ایرانی را برای جهان بازگو کنیم.

وی افزود: برای اجرای پروژه های بین المللی در طرح اعتلا از توانایی مرکز اسناد آسیا پژوهشکده علوم انسانی استفاده خواهیم کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی اظهار داشت: در این راستا با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امورخارجه، سازمان همکاری های اقتصادی(اکو)، یونسکو و معاونت بین الملل وزارت علوم هماهنگی های خوبی انجام شده است.