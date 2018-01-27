ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی امروز در دیدار با مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام اظهار داشت: دانشگاه ها وظیفه دارند با تربیت جوانان متعهد و متخصص به توسعه کشور کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان این که امروز دشمنان با گرفتن روحیه خودباوری جوانان و بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی در پی تضعیف نظام اسلامی هستند، گفت: دانشگاه ها وظیفه دارند با تربیت جوانان متعهد و متخصص و ارائه راهکارهای موثر اقتصادی در قالب طرح اقتصاد مقاومتی به خنثی شدن توطئه های دشمنان کمک کنند.

حجت الاسلام و المسلمین لطفی همچنین با اشاره به پیشرفت های روز افزون کشورمان در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی به ویژه دستاوردهای هسته ای جوانان ایران اسلامی، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه ها به منشا تحولات علمی و فناورانه تبدیل شده اند.

محمد میرزایی حیدری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام نیز مدیریت هزینه ها و افزایش تبادل علمی با کشور عراق و جذب دانشجو از این کشور را از اولویت های کنونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام عنوان کرد.