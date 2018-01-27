رضا قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برخی از کارتن خواب ها که دارای اعتیاد هستند از رفتن به گرمخانه ها امتناع می کنند برای این افراد در دمای زیر صفر درجه تهران چه تدبیری اندیشیده شده، گفت: همانند سالهای گذشته برای شب های زیر صفر درجه تهران همه امکانات خود را بسیج کرده ایم اما حضور در گرمخانه ها اختیاری است و نمی توانیم کسی را به اجبار به گرمخانه ها ببریم.

وی ادامه داد: برخی از بی خانمانها به دلیل اعتیاد شدید به مواد مخدر حاضر به رفتن به گرمخانه ها نیستند و برای همین مانند سال گذشته، سامان سراهای سیار فعالیت خود را شروع می کنند و از امشب این سامان سراهای سیار در محلاتی مانند هرندی، شوش و محله اوراقچی ها مستقر می شوند و دست کم این افراد در این اتوبوس ها شب را تا صبح می گذرانند و پتو و غذا دارند و امیدواریم با این راهکار، این افراد سرمازده نشوند و خدای ناکرده جانشان به خطر نیافتد.